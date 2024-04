Zaměstnanecká liga Deníku ve fotbale pokračuje v úterý 30. dubna již pátým ročníkem. Na hřišti v Dobřanech se v okresním kole utká osm týmů, vítěz postoupí do krajského kola. Své družstvo postavila společnost Proheq. Jeho kapitán Radek Kokoška odpovídal na otázky Deníku.

Logo soutěže. | Foto: Deník

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

K účasti v Zaměstnanecké lize Deníku mě motivovala moje vášeň pro fotbal a touha po sportovním soupeření v přátelském prostředí kolegů.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Naše motto je kombinace obou přístupů. Samozřejmě, chceme uspět a ukázat naše schopnosti, ale zároveň důležitou roli hraje i radost ze hry a fair play.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Máme v týmu zkušené matadory, ostřílené borce, které nic nerozhodí, jak na hřišti, tak mimo něj. Máme v týmu forvardy, kteří mají stejný tah na branku a průnik do šestnáctky jako Preciado. Mezi hlavní pilíře našeho týmu patří útočná dvojice Vlastimil Jankech a Lukáš Dohnal.

Zaměstnanecká liga Deníku: Ve společnosti SUSPA CZ rozebírají komediální nadání

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž či hráče) nejčastěji rozebíráte?

Když se bavíme o fotbale, nejčastěji diskutujeme o aktuálním dění v ligách, výkonech našich oblíbených týmů a hráčů, ale také o historických momentech a legendárních zápasech.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Hypoteticky bych si vybral Jirku Luňáka. Jeho schopnost přinášet rozhodující momenty do hry a genialita na hřišti by posílily naši týmovou dynamiku a zvýšily naše šance na vítězství.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Jsem velkým fanouškem atmosféry na stadionu Parc des Princes, takže bych si vybral zápas PSG v Lize mistrů. Ta atmosféra a vášeň na stadionu jsou neuvěřitelné, a to by byl zážitek, který bych si rád užil.

Zaměstnanecká liga Deníku: Panasonic Panthers by si vzal do týmu Messiho