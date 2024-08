Nováček krajského přeboru (Koloveč) a čtvrté ligy - divize (Vejprnice) se už střetly v přátelském utkání v posledním červencovém týdnu. Na neutrálním hřišti v Hradci vyhrála Koloveč 6:3.

V nedělním duelu MOL Cupu už šlo o hodně. "Byl o těžký zápas. Vejprnice byly na nás oproti minulému týdnu připravené. Hrál úplně jiný mančaft, předvedl kvalitu na balonu a jezdil po zadku, což my taky. Byl to vyrovnaný zápas, v němž šlo o to, kdo dá více gólů. Vejprnicím přeju hodně štěstí v divizi," řekl šťastný kapitán Slavoje Koloveč František Šlajs.

Už tuto sobotu (18.00) hraje Slavoj Koloveč první zápas krajského přeboru na hřišti Nepomuku.

Slavoj Koloveč - Slavia Vejprnice 3:1 (2:1)

Branky: 14. M. Lucák, 19. Duchoň, 89. (pen.) Grajciar - 32. Dvořák.

Sestava Kolovče: Knopf - Královec, Barborka (57. D. Soupír), Šlajs, L. Tumpach, J. Lucák (90. Kamír), M. Soupír, M. Lucák, Vacek, Duchoň (46. D. Tumpach), Grajciar.