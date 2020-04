Sotva fotbalové jaro začalo, hned zase skončilo. A s ním celá sezona 2019/20 od třetí ligy níže. Kvůli rychle se šířícímu zlu v podobě koronaviru Covid-19 může amatérský fotbal bilancovat celou sezonu nezvykle brzy, už v polovině dubna. Jako konečné výsledky zůstanou u tohoto ročníku fotbalových soutěží navěky zapsány tabulky k datu 8. dubna 2020. A to nejen ty týmové, ale i individuální statistiky hráčů. Tedy například součet odehraných minut, počet vstřelených gólů, čistých kont brankářů či obdržených žlutých a červených karet.

Jak si v této statistice vedli fotbalisté týmů z Domažlicka?

Už jste si to v minulých dnech mohli přečíst u Jiskry Domažlice v ČFL a pětice klubů v oblastním přeboru. Dnes se podíváme na statistiky jediného okresního zástupce v oblastní I.A třídě mužů TJ Start Bělá nad Radbuzou a v dalších dnech se můžete těšit na totéž v oblastní I.B třídě i v okresních a mládežnických soutěžích.

I.A TŘÍDA

Osamocený reprezentant našeho regionu v šestnáctičlenné soutěži TJ Start Bělá nad Radbuzou skončil jedenáctý se ziskem dvaceti bodů. Vybojoval tak v šestnácti duelech přesně polovinu bodů než má na svém kontě první TJ Žichovice. Od poslední příčky Starého Plzence mají Bělští odstup jedenácti bodů, takže se dá říci, že nováček ve své první sezoně bodově úplně nezklamal. Pod taktovkou trenérské dvojice Vojtěch Hošek a Aleš Zavadil se snažil o nátlakový kombinační fotbal, ale doplácel na neproměňování i těch nejvyloženějších šancí.

,,Při klasickém systému této soutěže bychom byli na barážové pozici o sestup, takže to není nic, za co bychom se měli plácat po zádech. Měli jsme velké výkonnostní výkyvy především při venkovních zápasech a velké neproměňování šancí nás stálo minimálně deset bodů," zamýšlí se kouč Hošek. Mezi utkání, v nichž bělští fotbalisté body nechali soupeři zbytečně, řadí Hošek duely v Mochtíně, Svéradicích, Lubech a Radnicích. Nejvíce však bolí ty, které si prohráli v podstatě sami zahazováním stoprocentních tutovek a vlastní naivitou. Tedy v Plzni na Košutce a hlavně v tom úplně posledním a zároveň jediném zápase jarní části soutěže doma proti Kralovicím. Šancí jako máku a jediný gól padl v 90. minutě do jejich branky… Hosté jim tak vrátili i s úroky úvodní duel sezony na kralovickém hřišti, ve kterém je bělští borci smetli jednoznačně 5:2. Společně s tímto zápasem si hráči Startu vysloužili pochvalu i za demolici Žihle se stejným výsledkem či výhry s čistým kontem nad rezervou divizního týmu Rokycan (1:0) a ve Starém Plzenci (2:0).

V tabulce úspěšnosti týmů na domácím hřišti se Bělá držela na konci první poloviny tabulky, ale již zmíněná prohra s Kralovicemi je poslala s celkovým ziskem 14 bodů až na desátou příčku. V utkáních venku obsadil Start stejné místo, když v osmi duelech dvakrát zvítězil a šestkrát padl.

Do bojů v I.A třídě zasáhlo celkem 463 fotbalistů a 188 z nich vstřelilo alespoň jeden gól. Pořadí kanonýrů neúplného ročníku ovládl petřínský Petr Škarda s 17 brankami. Až s velkým odstupem za ním skončili bělští kanonýři a jen tím potvrdili problém mužstva rozvlnit síť za zády soupeřovo brankářů. Nejlepší s nich Pavel Jarina se s pěti góly podělil o 24. až 34. místo. Martin Černý zatížil konto soupeřů čtyřmi góly, Radim Ebenhöh s Jaroslavem Malým a Dominikem Frankem třemi, dvakrát se trefili Vladimír Iščenko, Lukáš Sobolík, předsezonní posila z Postřekova Martin Blacký a Miroslavové Bořil s Tomáškem. Jedenkrát si dal soupeř vlastní gól (Drugda ze Žákavy).

Rozhodčí v šestnácti soutěžních kolech ukázali celkem třiačtyřicet červených karet a nevyhnula se jim ani Bělá nad Radbuzou. Stalo se to dvakrát a v obou případech byl vyloučený Martin Šinál.

Žluté kartonky samozřejmě opouštěly kapsičky sudích ještě častěji, 459 krát, a v tomto případě si napomenutí vysloužilo čtrnáct bělských provinilců. Celkem nasbírali třicet žlutých karet (4 – Černý, Tomášek a Šinál; 3 – Jarina; 2 – Ebenhöh, Frank, trenér Hošek, Cingroš a Horák; 1 – Malý, Iščenko a Bočan).