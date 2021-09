„Všichni favorizovali, ale Plzeň jsem takhle dobře neviděl dlouho hrát. Hráli přímočaře nahoru, byl jsem překvapený,“ glosoval to už v poločasové přestávce televizní spolukomentátor Jan Rezek, bývalý hráč Plzně i Sparty.

Po hodině hry měla Sparta sérii nebezpečných standardek, při ráně Hložka vytáhl perfektní zákrok Staněk. V 86. minutě měl na hlavě po centru Hybše pojistku Chorý, ale nedal. A tak přišel trest, když se v 87. minutě po souboji Polidara s domácím gólmanem Staňkem dostal k míči Drchal a uklidil ho do sítě – 3:2. I přes šestiminutové nastavení už se skóre neměnilo.

A tak to vzápětí zkusil plzeňský záložník v 56. minutě zpoza šestnáctky svojí silnější levačkou a míč nádherně zakroutil za Nitu – 3:1.

Hned v první druhé půle napálil Staněk při odkopu spoluhráče Kašu, naštěstí míč pak ukryl v rukavicích a chvilku na to chytil i střelu Hancka.

Po rychlé akci na vlastní polovině poslal Bucha míč za obranu, kam si naběhl Mosquera, po brejku se kličkou se zbavil i gólmana Nity a pohodlně skóroval do prázné branky, Wiesner se nestačil vrátit – 2:0.

Viktoriáni po vedoucím gólu soupeře ještě víc zmáčkli. Po dalším závaru před sparťanskou brankou nezakončil, akce však pokračovala a Řezník hlavičkoval jen do spoluhráče. Pak Beauguel krásně uvolnil v šestnáctce Kopice, jenže ten těsně minul branku. Po půlhodině hry přidala Plzeň druhý gól.

V 18. minutě však zaplněná Doosan Arena explodoval nadšením po perfektní akci domácích, kdy otevřel Beauguel druhou padesátku gólů v české lize a hlavně skóre sobotního zápasu. Stoper Hejda vyvezl míč až před šestnáctku hostů, posunul na Mosqueru a po jeho centru se míč odrazil před francouzského forvarda, jenž se nádherně položil do střely, byť si brankář Nita na míč sáhl, neměl nárok ho zastavit. Sudí celou situaci ještě dlouho konzultoval s kolegou u VAR, ale gól musel uznat – 1:0.

Plzeň začala zostra, už v osmé minutě poslal Kopic míč na pravou stranu na Sýkoru, ten odcentroval a Beauguel nádherně střihl nůžkami, jenže míč zastavil na cestě do sítě stoper hostů Panák. Po čtvrthodině hry zahrozila i Sparta, ale Hložek pálil zblízka nad.

„Plzeň byla důraznější. My jsme dali dva góly, to není špatné, ale tři jsme dostali. Zvlášť ten druhý a třetí byl po našich chybách, ty situace jsme měli vyřešit lépe. Soupeř nás potrestal,“ kontroval Pavel Vrba. Navzdory zklamání se přišel po zápase rozloučit před plzeňský kotel a pozdravil i ostatní fanoušky.

Sparta už v Plzni nevyhrála více než deset let, z posledních dvanácti zápasů získala jen dvě remízy.

Toho při představování hostů uvítalo publikum potleskem a ve druhé půli jeho jméno skandovalo. Ale po zápase aplaudovala zaplněná domácím fotbalistů, kteří i přes dramatickou zápletku v závěru uhájili vítězství 3:2 a vyhoupli se do čela ligové tabulky. Závěrečnou děkovačku před kotlem Viktorie si s hráči užil i trenér Michal Bílek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.