Volba předsedy podle očekávání dospěla do druhého kola. V tom prvním ani jeden z kandidátů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů v české i moravské komoře. Poborský podle předpokladů zvítězil v Čechách a jeho soupeř na Moravě.

V druhém kole už rozhodl součet hlasů za obě komory dohromady. Fousek získal na Moravě 55 ze 70 platných hlasů, zatímco jeho soupeř jen 15 hlasů. Poborský sice zvítězil v Čechách, ale 76 ze 127 hlasů mu ke zvolení nestačilo. Pro Fouska se totiž v české komoře vyslovilo 51 delegátů. Jeden hlasovací lístek byl neplatný.

„Vnímám obrovskou odpovědnost, která přede mnou leží. Věděli jsme, že to bude vyrovnané. Ale teď potřebujeme, aby byl fotbal jednotný,“ pronesl vítěz. „Karel Poborský ze mě vymáčknul ve vzájemném souboji to nejlepší,“ dodal.

Poborského potopila Morava

Co pro Fouska rozhodlo? Především převaha v moravské komoře, kde Poborský neměl vůbec šanci. V prvním kole mu ještě stačila dominance v té české, ve druhém však ne.

Mezi oběma koly se vlastně nic nestalo. Delegáti volili stejně jako v prvním. Nevyplnily se tak obavy některých funkcionářů, že ve druhém kole podpora Petra Fouska na Moravě klesne.

Po neúspěchu vystoupil i Karel Poborský, který doslova řekl, že netušil, jestli může vyhrát, nebo ne. Prý se nedokázal dobrat faktů. „Byl to férový souboj, respektuji volbu delegátů,“ uvedl.

Volební valná hromada v Nymburce probíhala od 10.00. Provázela ji řada emočních představení. Vystoupil například zástupce iniciativy Nový fotbal - Nové tváře Martin Mulač, který se pustil do kritiky hospodaření asociace. „Je to fraška a cirkus Humberto. Nejsme blbci,“ opřel se do svazu Mulač.

Situaci uklidnil až Miroslav Pelta, bývalý šéf českého fotbalu. „Lidi tady míchají jablka s hruškama, seděj úplně na jiným hajzlu a motaj to na jednu hromadu. Je potřeba, aby dostali rozum, nebo si vzali prášek," řekl Pelta.

Mulačovo chování bylo odsuzeno i Ladislavem Čičmancem, šéfem OFS Jablonec nad Nisou. Mulač byl následně upozorněn, že v případě dalšího narušování bude z místnosti vyveden.

Klíčová hlasování pro Fouska

Ovšem zvolením šéfa to neskončilo, ve čtvrtek večer došlo také na hlasování o obsazení dalších funkcí. Na úvod to "schytal" Vladimír Šmicer, jenž nebyl zvolen místopředsedou. Za Čechy byl vybrán lobbista a manažer Jan Richter, který má velmi blízko k premiérovi Andreji Babišovi.

Neuspěl ani Jaroslav Tvrdík, za ligu dostali důvěru zástupci Plzně a Sparty - Adolf Šádek a Dušan Svoboda.

Do toho všeho byl šéfem řídící komise v Čechách zvolen Martin Drobný, který je spjat s Romanem Berbrem. Navíc jej šéf revizní komise během valné hromady označil jako velmi nedůvěryhodného člověka, který byl zapleten do kauzy dezinfekce. Přesto se mohl usmívat.

Tedy jak se to vezme. Největší radost měli ti, kteří volali po změně.

Fousek má totiž ve výkonném výboru většinu - na Moravě hlasováním o místopředsedovi prošel Jiří Šidliák, k tomu v české komoře byli zvoleni Václav Andrejs, Tomáš Neumann a Rudolf Řepka. Na Moravě si delegáti vybrali Vladimíra Kristýna a Radka Zimu.

"Jsem spokojen. Celá řada lidí, které jsem chtěl, se dostala do výkonného výboru. Teď se zorientujeme, příští týden nás čeká první řádné zasedání a úkolů je před námi hodně," uvedl nový fotbalový šéf.

Poborský: Hodnotí se to blbě, ale nehroutím se



„Historicky jsem vychovaný tak, že chci vyhrávat, hodnotí se to blbě,“ přiznal Karel Poborský, neúspěšný kandidát na předsedu fotbalové asociace. V souboji v Nymburku se musel sklonit před Petrem Fouskem. „Nehroutím se,“ ujistil vicemistr Evropy z roku 1996.



Měl jste něco udělat jinak?

Myslím, že asi ne. Dal jsem do toho maximum, co šlo. Objel jsem kraje, okresy, bavil se s lidmi o problémech. Obohatilo mě to. Poznal jsem spoustu dobrých lidí. Že to nevyšlo, je druhá věc. Můžu se každému podívat do očí. Život jde dál.



Byl jste favorit. Jste překvapený neúspěchem?

Kdybych nechtěl vyhrát, tak do toho nejdu. Pro mě je každá prohra špatně, tuhle nevyjímaje. Nejtěžší pro mě bylo, že jsem si celou dobu nebyl schopný sáhnout na fakta.



Jak to myslíte?

Na nikoho jsem netlačil, nikde jsem nechtěl vědět, jestli mě budou volit, nebo nebudou. Nechával jsem to na nich, ať se rozhodnou. Byla to velká neznámá, spekulace, odhady. I z domova jsem odjížděl s tím, že to může dopadnout tak i tak.



Nezveřejnil jste tým, který vás podporoval. Nebyla to chyba?

Asi ne, to je věc do pléna.



Co budete dělat?

Půjdu do práce, mám smlouvu u akademií a mládežnických reprezentací. Bylo to náročné, těším se, že celý víkend prospím.

Složení výkonného výboru

Předseda: Petr Fousek

1. místopředseda za Moravu: Jiří Šidliák

2. místopředseda za Čechy: Jan Richter

Předseda řídící komise za Čechy: Martin Drobný

Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval

Členové za ligu: Adolf Šádek, Dušan Svoboda

Členové za Čechy: Václav Andrejs, Tomáš Neumann, Rudolf Řepka

Členové za Moravu: Vladimír Kristýn, Radek Zima