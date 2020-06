Při restartu jste doma smetli Kdyni vysoko 6:1. Jak utkání hodnotíte?

Zápas určitě hodnotím pozitivně, jelikož jsme se na fotbal po téměř tříměsíční pauze fakt těšili. Samozřejmě, že v utkání bylo ještě hodně chyb, ale důležité pro nás bylo, že jsme se zase sešli a užili si radost z fotbalu.

V čem jste byli lepší než soupeř ze Kdyně?

Určitě v koncovce. Ale i přesto, že jsme dali šest branek, jsme mohli přidat i další góly. Ale to bychom museli být ve vyložených šancích přesnější…

Jak vy osobně jste se těšil na fotbalový zápas?

Hrozně moc. Jak už jsem zmínil, skoro tři měsíce bez fotbalu je zatraceně dlouhá doba. Myslím si, že každý už byl natěšený. Ať jsme to byli my hráči, nebo fanoušci.

Proti Kdyni si v dresu Jiskry zahrála řada mladých dorostenců. Jak utkání zvládli a jak do týmu zapadli?

Myslím, že utkání zvládli a zapadli k nám velmi dobře. Někteří kluci s námi chodili v uplynulém ročníku trénovat, občas si už také zahráli zápas. Jsou hodně bojovní, což je v mužské kategorii potřeba. Třeba Vogeltanz se dokázal dvakrát střelecky prosadit, ale další dvě branky mohl v úvodu přidat. Ovšem dlouhá doba bez fotbalu je na nás všech znát, takže se to dá prominout (úsměv).

Nyní vás čeká okresní turnaj, v rámci něhož změříte síly s Bělou nad Radbuzou a také Meclovem a Tlumačovem. Jste rád, že se podařilo turnaj uspořádat?

Samozřejmě. Je dobře, že se povedlo něco takového uspořádat. Je to takové zpestření tohoto mezibloku. Máme možnost vyzkoušet si nové věci, právě kluky z dorostu, popřípadě nějaké posily. Pro trenéry i hráče je to vážně skvělá příležitost.

V úvodním kole turnaje přivítáte v neděli Bělou. Jaké utkání očekáváte?

Bělá je papírově sice nejslabší tým turnaje, ale fakt jen papírově. Myslím si, že všechny týmy, které turnaj hrají, mají svou kvalitu a potrápí nás. Nesmíme je podcenit. Už o tom ostatně víme své, když nás Bělá na začátku roku v rámci zimní přípravy porazila. Musíme hrát tak, jak si řekneme v kabině před zápasem. Chceme vyhrát.

Na závěr vám položím malou otázku z trošku jiného soudku. V Klatovech konečně vyrostla velká fotbalová umělka. Co tomu vy jako bývalý hráč pošumavského celku říkáte?

Na umělou trávu v Klatovech se čekalo dlouhou řadu let a jsem rád, že okresní město, jakým Klatovy jsou, mají konečně svou umělou trávu a kluci nebudou muset trávit spoustu času na cestě na tréninky či zápasy například do Sušice. Takže si myslím, že je to určitě přínos pro celý klatovský, ale i celkově fotbal v okrese.