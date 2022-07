Jak důležitý je jednogólový náskok? Každý náskok je prima, ale musíme být obezřetní, přece jen je to o jeden gól. Určitě nebudeme chtít zalézt do obrany a hrát na 0:0, obzvlášť když hrajeme doma. Těším se na plný stadion a doufám, že si to užijeme s fanoušky a postoupíme.

Jaká je nálada v týmu?

Nálada je dobrá. Na zápas jsme nažhavení, očekáváme, že nás lidi poženou a že to pro nás dopadne dobře. Čeká nás těžký zápas, o čemž jsme se přesvědčili ve Finsku.

Co vám utkání ve Finsku ukázalo?

Že Helsinky mají kvalitní tým. V ofenzivě mají nepříjemné hráče a v obraně si umí přihrát. Útočníci soupeře nesmí dostávat servis přihrávek od beků, abychom byli schopní útoky ubránit.

V Helsinkách vám dělaly problémy náběhy za obranu. Zaměřili jste se na toto?

Koukali jsme se na to na videu. Dělají to často a jsou v tom nebezpeční.

Lukáš Hejda (vpravo).Zdroj: fcv/Jan Kubíček

Očekáváte taktickou bitvu, nebo Helsinky otevřou hru?

Těžko předpovídat. Ale začátek bude opatrnější a uvidíme, co soupeř na nás vymyslí. Soustředíme se na dobrou defenzivu, ale určitě nebudeme chtít jen bránit, protože hrajeme doma, lidi nás poženou a chceme vyhrát.

Jste nervózní? Svazuje vás, že musíte postoupit?

Ne. Malá nervozita možná nastane zítra (úterý), zatím je to v pohodě. Víme o důležitosti zápasu a každý ví, o co hrajeme. Nemyslím si, že by nás to mělo nějak svazovat.

Budete těžit z výborné domácí bilance v předkolech evropských pohárů?

Všichni vnímáme, že jsme doma hodně silní. Doufám, že to bude pokračovat a že to doma zvládneme a postoupíme.

Překvapilo vás, že je vyprodáno?

Ani ne. V Plzni vždy lidi chodili na fotbal, za což jsme vděční. Když je plný stadion, hraje se výborně.

Nebudeme jen bránit výsledek, chceme vyhrát, velí Bílek