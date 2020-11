„Rozhodl gól z jejich prakticky jediné akce. Potom už jsme se do jejich defenzivy nedokázali dostat,“ litoval 25letý fotbalista.

Prvoligovou premiéru měl 30. července 2017 veselejší.

To Olomouc, odkud do Plzně přišel, vyhrála v Mladé Boleslavi 2:1. I v Plzni téměř přesně po dvou letech začínal vítězně, to viktoriáni porazili ve Štruncových sadech „jeho“ Sigmu 3:1.

Ve Zlíně však odcházel ze hřiště se sklopenou hlavou.

Lukáši, co říct takhle pár minut po porážce ve Zlíně?

Je to obrovské zklamání. Zvlášť po tom minulém utkání. (domácí výhra nad Spartou 3:1 – pozn. aut.) Myslím, že jsme po koronavirové pauze ligu dobře odstartovali. Bohužel dneska jsme to vůbec nezvládli.

Co ten zápas podle vás rozhodlo?

Dostali jsme prakticky z jejich jediné šance gól. Soupeř pak zalezl a ubránil to. My jsme se vůbec nedokázali do jejich defenzivy dostat.

V tom byl největší problém? Co šlo udělat jinak?

(krčí rameny) Možná jsme měli víc zjednodušit hru. A hlavně ji zpřesnit ve finální fázi. Měli jsme to zkoušet víc po zemi, protože oni mají tři vysoké stopery a ve vzduchu jsou velmi silní.

Mrzí nedělní nezdar o to víc, že jste nepotvrdili domácí vítězství se Spartou?

Samozřejmě, chtěli jsme na to navázat. Myslím, že přístup byl z naší strany dobrý, ale něco tomu chybělo. V poslední třetině hřiště jsme nedokázali soupeře něčím zaskočit.

A teď navíc jedete znovu ven, v sobotu hrajete v Českých Budějovicích. Co bude potřeba změnit?

Budeme muset hrát poctivě zezadu a v ofenzivě zrychlit hru, abychom se do jejich defenzivy častěji dostávali.