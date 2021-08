Od letního návratu z hostování v belgickém Waregemu naskočil vytáhlý dlouhán Tomáš Chorý v dresu plzeňské Viktorie do každého z osmi soutěžních zápasů. Ale gól dal zatím jediný.

„Pro mě je vždycky priorita pomoct týmu. Když dám gól, je to třešnička na dort. Teď se střelecky daří Bogymu (Beauguel) a já mu to přeji. Právě v tom, že pracujeme jako tým a jsme soudržní, je naše síla,“ říkal včera Tomáš Chorý v rozhovoru pro Deník.

„Ukázali jsme to ve všech utkáních. I když jsme prohrávali, dokázali jsme to otočit,“ doplnil vytáhlý forvard.

Ale nejdůležitější zápasy pro Plzeň přijdou teprve teď v play-off Evropské konferenční ligy proti CSKA Sofia.

První z nich je na programu už zítra od 19 hodin v Doosan Areně, odveta se hraje za týden v Bulharsku.

Souhlasíte, že to budou pro Plzeň klíčové zápasy sezony?

Je to jasná priorita. Nejen pro nás hráče, ale pro všechny v klubu, pro fanoušky, pro celé město. Poháry se tady dlouho nehrály, bylo by super dotáhnout to k postupu do skupiny, když už nám zbývá jen poslední krok. Ale musíme mít pokoru před soupeři, CSKA Sofia má kvalitní tým.

Co teď o soupeři víte?

Koukali jsme na video. Mají tam urostlé chlapy. Bude to s nimi hodně těžké. Uvidíme, jak se s tím vypořádáme. Ale uděláme všechno pro to, abychom našim fanouškům a celé Plzni ukázali, že do Evropy patříme.

A vy byste si mohl vybavit, když jste s nimi hráli v lednu 2019 na soustředění ve Španělsku…

Bavili jsme se o tom s Luďou Pernicou, že jsme s nimi hráli. Ale hráče si moc nevybavuju, nekoukal jsem na soupisku, kdo tam zůstal. Dokonce ani nevím, kolik to skončilo…

Vyhráli jste 3:0, dva góly dal Kovařík a jeden Alvir.

Jo, to by bylo fajn. (usměje se) Ale oba mančafty už budou odlišné a hlavně to bude úplně jiný zápas. Na soustředění to bývá bez fanoušků, teď to bude mít určitě větší náboj. Věřím, že fanoušci přijdou, chytnou se jako teď proti Velšanům a zase nám pomůžou.

Soupeř si odkládá v lize zápasy, odehrál zatím jediný. Může být jejich výhoda, že budou odpočatější?

Těžko říct. My zase máme za sebou úspěšnou sérii. Jsme rozehraní, jedeme na vítězné vlně. Mentálně jsme na tom dobře, ani fyzicky nevypadáme špatně. I když hrajeme dva zápasy týdně, každý jezdí po zadku. Dáme do toho na hřišti srdce, budeme bojovat.

Vaším konkurentem v útoku je Jean-David Beauguel, nejlepší střelec týmu. Jak spolu vůbec vycházíte?

V šatně sedíme kousek od sebe. Snažím se s ním mluvit anglicky, ale on má lepší francouzštinu, takže je pro něho snazší bavit se s klukama, jako je Modou (Ndiaye) nebo Kayi (Kayamba). Ale podporujeme se navzájem. A myslím si, že když jsme spolu na hřišti, klape nám to. Žádná rivalita, spíš zdravá konkurence. Ale není to jen o nás dvou. V kádru je i mladý Matějka, který je šikovný a v tréninku se jeví skvěle, i když důvěru teď máme spíš my.

Když se takhle bavíte, neříkáte si, že byste mohli nastoupit jednou v zápase od začátku oba?

To je otázka spíš na trenéra. (usměje se) Zatím se doplňujeme až během zápasu, když je potřeba, a vychází to. Hlavně pro mě je dobře, že tahle varianta funguje. Doufám, že takhle budeme pokračovat a pomůžeme týmu, aby získával body. Dokážeme být hodně nepříjemní.