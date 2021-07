Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká v domácích podmínkách poslední přípravný zápas před odjezdem na soustředění do Rakouska.

Marko Alvir. | Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

V sobotu od 10 hodin na hřišti v Luční ulici budou hostit třetiligovou Jiskru Domažlice, za niž hraje explzeňský David Limberský. Obě mužstva hrála naposledy ve středu. Plzeň porazila druholigovou Příbram 3:0 a Domažlice vyhrály nad divizními Přešticemi 4:0. Asistent trenéra Marek Bakoš nevyloučil kosmetické změny herního systému. „Je možné, že trochu změníme rozestavení v útočné fázi, abychom si to vyzkoušeli a byli na to připravení do budoucnosti. S Trnavou a proti Příbrami jsme hráli se čtyřmi obránci, ale uvidíme, jestli teď nezařadíme systém se třemi beky,“ popsal Bakoš.