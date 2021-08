„Po čtvrtečním utkání, kdy jsme proti Sofii zahráli velice slušně, ale stálo nás to hodně sil, nebyla Karviná snadný soupeř. Mají kvalitu, potrápili nás,“ uznal Filip Kaša.

Potřetí v řadě jste udrželi čisté konto. To je zvlášť pro vás vzadu dobrá vizitka, že?

Je to zásluha celého týmu. Myslím že jsme soupeře do ničeho vážnějšího nepustili. A pohlídali jsme si to.

Ale i Karviná se snažila dobře bránit a spoléhala na rychlé brejky. Je těžké být v defenzivě neustále ve střehu?

Je fakt, že mají dobré brejkové hráče, ale žádnou velkou šanci neměli. V defenzivě jsme to zvládli dobře.

Gól na 2:0 jste dával vy hlavou. Byla to secvičená akce?

Ne, ale každý víme, kam nabíhat. Jany (Janošek) mě krásně trefil a padlo to tam.

Je výhra důležitá i s ohledem na odvetu v Sofii?

Každé vítězství vám pomůže psychicky. Máme kvalitu, abychom porazili Sofii i na jejich hřišti.