Všichni, až na jednu výjimku, se shodli. Ten, kdo by soutěž Survivor z týmu dokázal vyhrát, by byl kapitán Lukáš Hejda. „Chystám se na to! Mám sen to jednou po kariéře vyzkoušet. Určitě se přihlásím, a když se probojuji, určitě do toho půjdu. Manželka mi sice říká, že vydržím maximálně tři nebo čtyři dny, ale přesto do toho půjdu,“ smál se stoper Viktorie Plzeň v nedávném rozhovoru pro klubový web. A jak je vidno, spoluhráči o jeho fanouškovství moc dobře ví.