Z úst viktoriánů padlo nejčastěji jméno Jana Kopice. Proč? Důvod je vlastně zcela prostý. „Kopi, nejvíc tomu rozumí," vychrlil ze sebe dlouhán Tomáš Chorý. Podobného názoru byl i brankář Marián Tvrdoň. „Protože se umí ze všechno vymluvit a na všechno má odpověď," vysvětlil gólman Viktorie. „Všechno by to okecal," myslí si o spoluhráči Kopicovi středopolař Lukáš Kalvach.

Jméno dvaatřicetiletého záložníka, který na západ Čech přišel před osmi lety lety (sezona 2015/2016) z Jablonce, za sebe pohotově vypálil i Luděk Pernica. I jeho "poznávací značku" spoluhráči dvakrát vyslovili. „Pernica, protože je to velkej borec," prohlásila s úsměvem gólmanská jednička týmu Jindřich Staněk. „Perňa, on je ukecanej," souhlasil s chytačem kapitán týmu Lukáš Hejda.

Zdroj: instagram FC Viktoria Plzeň

Podle Jana Kopice by byl zase nejlepším prezidentem z týmu Tomáš Chorý. „Má rozhled," narážel na výšku plzeňského útočníka. „Podle mě Hejdis (Lukáš Hejda). Tyhle vyšší funkce mu jdou. Je to skvělej kápo a já myslím, že by byl skvělej prezident," poznamenal Jan Sýkora. Nejvtipnější odpověď na "prezidentskou" otázku měl ovšem obránce Milan Havel. Jan Kopic, Luděk Pernica, Tomáš Chorý? Kdepak. Nikdo z nich. „Určitě já, protože jsem Havel," smál se.

