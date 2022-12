Martin Jedlička přišel do Viktorie v létě z Dunajské Stredy, kde se vypracoval mezi nejlepší gólmany tamní soutěže, a s plzeňskou Viktorií má podepsaný tříletý kontrakt.

Naopak na testech v Plzni je od začátku přípravy 22letý gólman Adam Zadražil z druholigového Táborska.

"Adam dostal nabídku od Plzně. Je to kontakt z první ligy, který se neodmítá. Situaci řešíme, víme, že Adam je odchovanec a jeho odchod by nás oslabil, ale nelze mu říct ne, když se ozve mistr první ligy. Hrát nejvyšší soutěž je sen každého hráče. Pro Adama by to byl velký kariérní posun. Uvidíme, jak vše dopadne, zatím jednáme,“ uvedl ředitel FC Silon Táborsko Martin Vozábal.