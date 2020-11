Pauza byla dlouhá, ale vypadá to, že se blýská na lepší časy. Od pondělí mohou znovu všechny fotbalové týmy trénovat v menších skupinách, a pokud vše půjde dobře, mohl by se do konce letošního roku vrátit stav do doby před říjnovým sportovním blackoutem.

Změny situace využily i třetiligové Domažlice, které se pustily hned do tréninku a vrátily se na hřiště.

„Od pondělí normálně trénujeme, i když je to stále omezeno na šest lidí ve skupině. Jsme čtyři trenéři včetně trenéra gólmanů, a zvládneme se tak rozdělit na hřišti,“ vysvětluje na úvod trenér Chodů Pavel Vaigl, který je rád, že došlo k částečnému uvolnění situace.

Zároveň si je ale vědom, že k plnohodnotnému tréninku vede ještě dlouhá cesta.

„Nebude to jednoduché, ale jsme rádi, že můžeme aspoň takto trénovat. Jedna parta bude pilovat střelbu, druhá si může zahrát tři na tři… Pro nás je důležité, že budeme znovu na hřišti, protože B týmy, které působí ve třetí lize, trénují taky. Nedá se proto nic dělat a musíme se také pustit do práce,“ pokračuje zkušený kouč.

Fotbalisté Domažlic nelenili ani během více než měsíční pauzy, kdy trénovali individuálně.

„Kluci dostali plány a myslím si, že je plnili. Bylo vidět, že mají sami o ně zájem, protože vědí, že je letošní sezona dobře rozehraná. Sami mi volali a ptali se, zda by nešlo už nějak trénovat, ale bohužel až do této doby to nebylo možné. Pokud to nikdo neplnil, tak to se brzy pozná,“ říká s lehkým úsměvem Pavel Vaigl, který je ohledně uvolňování opatření optimistou.

Věří, že brzy bude moci trénovat své svěřence aspoň jako na začátku letošního ročníku.

„Doufám, že se to uklidní a do čtrnácti dnů se bude moci znovu plnohodnotně trénovat a pustí se i další sporty. Zdraví je ale samozřejmě důležité, takže kdyby to nevyšlo, nedá se nic dělat,“ chápe situace domažlický lodivod, jenž se snažil nastínit, co čeká jeho tým v prosinci a lednu.

Pomalu začíná být totiž zřejmé, kdy by se znovu mohla rozběhnout česká fotbalová liga.

„Trochu se to tou pauzou zkomplikovalo, ale kluci dostávají nějaké peníze, takže budeme trénovat teď až do 22. prosince. Potom bude krátká pauza a po Novém roce se znovu do toho pustíme. Nemáme jinou možnost, musíme se dobře připravit. Podle posledních zpráv to vypadá, že soutěž začne už na konci ledna,“ prozrazuje Pavel Vaigl.