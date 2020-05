Druhým kolem pokračoval Memoriál Matěje Strejčka, v němž poprvé vyběhly na hřiště třetiligové Domažlice.

Svěřenci trenéra Pavla Vaigla poměřili síly s devatenáctkou Viktorie, kterou porazili v divoké přestřelce 6:3.

„Zápas splnil to, co měl. Padlo hodně branek. Na můj vkus jsme jich příliš mnoho dostali. Dvakrát jsme inkasovali po standardní situaci a slabší chvilku si vybral i gólman. Přihlížím ale k tomu, že to byl pro nás zápas po dlouhé době. Přesto si musíme říct, co je třeba zlepšit, abychom se posunuli dál,“ řekl trenér Domažlic Pavel Vaigl, jehož potěšila gólová potence jeho týmu.

„Mohli jsme dát ještě i více branek. Myslím si, že to bylo pěkné utkání, které se muselo líbit. Hrálo se nahoru, dolů,“ pokračoval lodivod třetiligového mužstva, který si celkově pochvaluje Memoriál Matěje Strejčka.

„Turnaj je super. Dlouho se nehrálo a je příjemné, že mohou být kluci na hřišti. Hrají se zajímavé zápasy a i pro hráče to může být motivace. Je dobře, že se něco zorganizovalo i vzhledem k tragickému úmrtí Matěje Strejčka,“ vysvětloval Pavel Vaigl, kouč Chodů.

Vzhledem k tomu, že další fotbalová sezona začne nejdříve v srpnu, je i čas na testování případných posil. Někteří hráči Domažlic navíc zkoušejí i štěstí jinde.

„Uzlík je aktuálně v Táborsku. Uvidíme, jak se to vyvine. Kuba Teršl byl rovněž v Táborsku na testech, ale už se vrátil zpět k nám. Jinak včera nastoupil Tonda Vlček, jenž s námi už nějakou dobu trénuje. Další hráče máme vytipované a bude čas na tom pracovat. Zatím ale hráče nezkoušíme a nastupují kluci, které máme v týmu,“ prozradil domažlický kouč.

Chodové trénují po dlouhé pauze teprve čtrnáct dní společně.

„V obranné fázi byla znát určitá nerozehranost. Navíc nám vstřelili góly mladí kluci. Bylo vidět, že zodpovědnost v obraně není taková. To se ale věřím zlepší s dalšími odehranými zápasy. Fyzicky na tom byly oba týmy podle mě výborně, utkání mělo dobré tempo,“ dodal ještě k zápasu Pavel Vaigl.