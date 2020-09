„Dobové fotografie prozrazují, že tím hráčem byl náš kamarád Václav Velek. Ale kdeže loňské sněhy jsou. Vaškovi to uteklo jako míč od kopačky a dneska se dožívá šedesáti let,“ prozrazuje s úsměvem prezident Startu Václav Pivoňka.

Když Václav Velek skončil v dorostu, na fotbal nezanevřel a svým přístupem se dopracoval do A-týmu Tlumačova. „Také k tomu přispěla jeho dobrá životospráva. Na tréninku byl k sobě tvrdý a při kondičním běhu vždy přibíhal mezi prvními. Snad i proto, že znal dokonale místní terén, a tím i všechny zkratky,“ pokračuje Pivoňka.

Velek byl dobrý technik, ale jeho doménou byla hra hlavou. „I proto získal přezdívku „Horstík“ podle výborného německého fotbalisty Horsta Hrubesche. Myslím ale, že to, co Venca vydržel po fotbale, by Hrubesch nevydržel,“ směje se první muž fotbalového Startu Tlumačov.

Čerstvý šedesátník Václav Velek už dlouhá léta pracuje jako člen výboru klubu a jako pořadatel při utkáních. „I při brigádách v areálu je na něj stoprocentní spolehnutí,“ chválí ho jeho souputník Pivoňka a speciálně pro dnešní den přidává přání k výročí:

„Přeji mu společně s výborem Startu, všemi hráči, fanoušky, kamarády, prostě všemi Starťáky, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Ať mu jeho dobrá povaha, kamarádskost a smysl pro humor ještě dlouho vydrží. A protože už je i děda, ať si vnučky hodně užívá,“ přeje mu nejen za sebe prezident.