I o nadcházejícím víkendu se na našem okrese uskuteční řada přátelských zápasů různých regionálních klubů. K nejzajímavějším by měly pochopitelně patřit ty, ve kterých nastoupí ty hrající nejvyšší soutěže.

Už dnes v pátek 7. srpna se na trávníku domažlického hřiště od 18 hodin utká domácí béčko Jiskry Domažlice s divizní Lokomotivou Mariánské Lázně. Benfika se pokusí proti týmu z vyšší soutěže napravit přípravné porážky z Nýrska 0:1 a doma se Sušicí 3:5. Utkání bude řídit trojice sudích Kastl, Chmelík a Mifková.

S borci z vyššího patra změří své síly i další tým krajského přeboru, fotbalisté Startu Tlumačov. V sobotu od 17 hodin je na jejich stadionku prověří hráči SK Klatovy 1898 a bude se věru na co těšit. „O tomto víkendu nás zase po roce poctí svojí návštěvou naši přátelé ´dachlisti´ z Tlumačova na Hané. Opět přijedou po vlastní ose na pionýrech, mustangách a skútrech při jízdě nazvané Smrt v sedle. A tentokrát to vzali i přes Tlumaczów v Polsku! Jsou to ďáblové. Moc se na ně těšíme. Chystají se fandit i na víkendových fotbalových zápasech,“ s úsměvem prozrazuje neobvyklou fanouškovskou podporu sekretář Startu Tlumačov Milan Polák. Na tento duel je nominována sestava rozhodčích Cihlář, Kastl a Mifková.

Sobota bude s jedinou holýšovskou výjimkou dnem přípravných duelů i pro zbylé celky z našeho okresu, které za dva týdny zahájí boje v nejvyšší krajské soutěži. Oba vyjíždějí na hřiště soupeřů - ZD Meclov se od 15 hodin utká v Karlových Varech s Lokomotivou a FK Staňkov o dvě hodiny později v Lubech s místním Startem.

FK Holýšov ve středu doma porazil dorost SK Petřín Plzeň U18 3:2 a další přípravný duel má naplánovaný opět na středu 12. srpna od 18 hodin v Krchlebech.

Vlajková loď domažlického fotbalového regionu, A-tým Jiskry Domažlice, vyběhne na zelený pažit svého stadionu v neděli 9. srpna od 17 hodin. Pod vedením arbitrů Kastla, Štěpána a Zavadila vyzvou svěřenci kouče Vaigla k měření sil fotbalisty plzeňského SK Petřín. Tomuto zápasu mužů budou předcházet ve stejný den utkání stejných soupeřů v dorosteneckém věku U19 od 11 hodin a U17 od 13 hodin.