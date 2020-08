„Pro nás je dobře, že hrajeme okamžitě zápas a můžeme přepnout a ukázat svou sílu,“ přemítal před cestou na sever Čech trenér Adrian Guľa. „Věřím, že budeme velmi dobře připraveni a uděláme pro vítězství maximum,“ dodal slovenský kouč.

Stále však nemůže počítat s obránci Hybšem a Kašou, kteří dohánějí tréninkové manko, mimo hru je stále i Kayamba a nejistý je i start dalších dvou ofenzivních hráčů Alvira s Chorým.

V podobném duchu jako plzeňský kouč mluví i samotní viktoriáni. I když třeba obránce Milan Havel připustil, že středeční vyřazení v Alkmaaru těžko vstřebává.

„To bude určitě bolet ještě dlouho, ale takový je prostě fotbalový život,“ říká Milan Havel. „Teď hrajeme v Liberci a naší povinností je tam vyhrát,“ doplnil 26letý bek.

Před rokem byl v Liberci u vítězství 2:1, když už v 10. minutě střídal zraněného Řezníka. „Ten zápas se nám povedl. Byl bych rád, kdyby to dopadlo podobně, ale tentokráte ideálně s čistým kontem,“ přál si Havel.

Nečeká je ale vůbec snadný úkol, Liberec má v kádru řadu hráčů hostujících z pražské Slavie. A i když na úvod ligy prohrál v Olomouci (0:1), bude to doma chtít odčinit.

„Liberec má v kádru výrazné individuality, když se mu to podaří přetavit do týmové souhry, bude silný, ale to nebývá úplně jednoduché,“ uvedl na adresu zítřejšího soupeře trenér Guľa.

„Pro nás je tento soupeř velkou výzvou. Je důležité, abychom pokračovali v našem způsobu hry a v ligovém vítězném tažení,“ pokračoval kouč Viktorie. Rád by navázal na poslední zápas minulé sezony, v němž jeho tým doma Liberec porazil 4:0.

„Máme se o co opřít. Ale teď to bude úplně jiné, hrajeme v Liberci, je nová sezona,“ připomněl Adrian Guľa.

„Ale věřím, že ten zápas zvládneme a přivezeme do Plzně vítězství,“ dodal kouč.