„Michal na to vletěl a během čtvrthodiny prakticky rozhodl zápas,“ popisuje víkendový počin pětadvacetiletého rychlonohého forvarda Michala Myšky v dresu rezervy TJ Holýšov proti béčku Tatranu Chodov jeho fotbalový šéf z pozice předsedy klubu a občasný spoluhráč z holýšovské branky Petr Třeštík.

Myška je odchovancem holýšovského klubu, ale na jaře 2018 se rozhodl přestoupit do nedalekého Hradce u Stoda a z něj před rokem putoval na trávník I.B třídy do SK Krchleby. Letos v létě zatoužil po návratu do Holýšova a všeobecně se očekávalo, že by mohl nastupovat i za áčko v krajském přeboru.

Připsal si v něm však jen pět minut v úvodním kole proti Meclovu a jinak nastupuje za rezervu ve II. třídě.

„Výkonnostně na áčko má. Je rychlý a šikovný s míčem. Ale musí si to srovnat v hlavě, jestli chce hrát výš. Pro béčko je to velká posila, ale určitě má na víc,“ ví Třeštík.

Proti B-týmu Chodova stihl hattrick už za úvodních třináct minut a pak přidal ještě dva góly navrch. Z deseti branek svého týmu jich tak zaznamenal plnou polovinu.

Budoucnost tak má Michal Myška ve svých rukou a pokud bude hrát jako o víkendu, tak by mohl dokázat ještě velké fotbalové věci.