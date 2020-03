To je parádně rozjetá sezona! Takovou postřekovský fotbal naposledy zažil před patnácti lety. Tehdy borci Sokola vyhráli I.B třídu a postoupili o soutěž výše. V I. A třídě vydrželi dva roky a v sezoně 2006/07 se pakovali zase zpátky. Byl u toho i současný kouč po podzimu o deset bodů vedoucího týmu I.B třídy Aleš Wirt.

„Tenkrát jsme nezvládli baráž, myslím že s Losinou,“ pátrá ve vzpomínkách. Od té doby postřekovští fotbalisté působí stále v nejnižší oblastní soutěži, i když v sezoně 2013/14 měli opět k postupu velice blízko. Ze druhého místa ale v baráži neuspěli.

Teď na podzim směřovali mílovými kroky k přímému postupu z první příčky. A navíc na jaře i výborně rozehráli krajský pohár, když v prvních dvou kolech vyřadili týmy hrající o dvě soutěže výše Start Tlumačov (1:1 a na PK 4:3) a Okulu Nýrsko (2:0).

Ve čtvrtfinále je 22. dubna čeká Svatobor Hrádek u Sušice z I.A třídy. Tedy, pokud bude odvolán nouzový stav a začne se opět hrát.

„Na Svatobor bychom si určitě věřili, také proto, že by se hrálo v Postřekově. Ale je to ve hvězdách, jestli a jak to dopadne s jarní částí fotbalových soutěží,“ přemítá trenér, který by se pochopitelně dohrání výborně rozběhnuté sezony nebránil.

„Šance na dohrání sezony tu podle mne pořád je. Záleží to na tom, kdy se situace zase vrátí k normálu. Asi by se to termínově posunulo možná až do letních prázdnin. Nebo by se hrálo systémem víkend – středa – víkend. Nám by to zase až tak nevadilo, i když v týmu mám možná tři hráče s odpoledními směnami. Ale kádr máme dost široký a kvalitní na to, abychom to zvládli,“ myslí si Aleš Wirt.

Svým svěřencům po kvalitní zimní přípravě na začátku koronavirové tréninkové pauzy rozeslal přes sociální sítě zprávy s individuálním domácím plánem. „Zpracoval jsem jim kompenzační cvičení, posilování, zpevňování těla a běhy, aby si udrželi fyzickou kondici. A věřím jim, že k tomu přistupují zodpovědně,“ uvádí.

A co když se fotbalové soutěže nedohrají a celá sezona se anuluje?

„To by nás hodně mrzelo, ale i s touto variantou musíme počítat. Určitě bychom v tom případě chtěli udržet stávající kádr pohromadě, připravit se zodpovědně na příští sezonu a pokusit se o stejně dobré výsledky. Tuto variantu by možná přivítaly týmy zespoda tabulky,“ směje se postřekovský lodivod.