Čtvrté kolo Podbolfánské ligy vůbec nevyšlo týmům Slavoje Koloveč. Zatímco páteční porážka béčka od Švihova na hřišti v Ježovech se ještě dala očekávat, porážka áčka na penalty v nedělním domácím duelu proti Chudenicím se podle realizačního týmu ´Kolofantů´ rovná výbuchu.

FC Švihov – Slavoj Koloveč B 3:1 (2:0)

Před pátečním zápasem v Ježovech bylo jasné, že to hosté z Kolovče B nebudou mít jednoduché. Sešlo se jich přesně jedenáct a ještě v hodně kombinované sestavě. Řadě hráčů nedovolilo start zranění, jiní pak dali přednost jiným zájmům.

„Na to, uhrát se Švihovem přijatelný výsledek, pak musela na hřišti dřít parta veteránů doplněná o několik mladých hráčů,“ posteskl si vedoucí týmu Pavel Kruml.

Švihov byl od prvních minut lepší a hostům dělala problémy především rychlost domácích hráčů. Na pravé straně řádil hlavně střelecky disponovaný kapitán Kašpárek. To, že Švihov do poločasu vedl jen o dvě branky, byla ještě zásluha výborného výkonu gólmana Poláka a špatné koncovky domácích fotbalistů.

Do druhého dějství Koloveč pozměnil rozestavení hráčů a inkasoval ještě jednou. V nastavení pak alespoň kosmeticky upravil skóre povedenou střelou z dálky kanonýr Danescu.

Branky: V. Kašpárek 2, Šos – Danescu.

Švihov: R. Sláma – Prantl, Kudják, Štengl, Hošek, V. Kašpárek, Petelík, J. Sláma, L. Zdráhal, J. Zdráhal, Cibulka. Střídali: Koliha, Cihelka, Šos. Trenér: Adam Popelka.

Koloveč B: F, Polák – Blahout, Duchek, L. Polák, Dvořák – Kněz, Sušický, Diviš, Záhrobský – Danescu, Královec. Trenéři: Jiří Poór a Kamil Kacerovský.

Slavoj Koloveč A – Sokol Chudenice 3:3 (1:1), PK 5:6

Áčko Kolovče předvedlo v nedělním deštivém odpolední výkon, za který se hráči budou muset asi dlouho stydět. „Fakt, že se intenzivně organizačně podíleli na dvojdenním hereckém festivalu v Únějovicích (v pátek vystoupení Davida Prachaře v one man show Trenér a v sobotu přátelský zápas pražské fotbalové jedenáctky herců a umělců Romana Zacha proti staré gardě Únějovic – pozn. aut.), je v očích trenérského štábu ani fanoušků příliš omluvit nemůže,“ řekl Kruml.

„Výkon vůbec neodpovídal standardům a naší hře chybělo úplně všechno. Nebyl v ní vůbec důraz, nasazení, přesnost, o fotbalové myšlence ani nemluvě. Nedovedu si to vysvětlit, protože i po náročném víkendu se něco z toho dá na hřišti odvést,“ ne-bral si servítky ani kolovečský trenér Kamil Kacerovský.

K nepochopitelnému výkonu domácí přidali i hrubé individuální chyby a na podnose darované příležitosti hosté z Chudenic rádi zužitkovali. Už ve 14. minutě vystihl špatnou a pomalou rozehrávku ve vápně Jakub Soupír a outsider vedl. První trochu kombinační akci předvedli domácí až ve 38. minutě a bylo z toho hned vyrovnání. Umístěnou střelou zpoza vápna se trefil kanonýr Souček.

Po změně stran se hra Kolovče zlepšila, jenže góly dávaly opět hosté. Po centru Ruperta se nejprve trefil Jan Soupír a v 72. minutě nedůraz a zmatek před brankou způsobil, že Jakub Liška už doklepával míč do prázdné branky – 1:3. Až poté hráči Kolovče zvýšili nasazení a naději jim nejprve vykřesal ránou k tyči Duchek a v první minutě nastavení poslal zápas do penalt Souček. To už Koloveč hrál stylem vabank se třemi útočníky na hrotu.

„Museli jsme to zkusit ještě zvrátit. Ale můžeme si za to sami. Až moc nám chyběli zranění Jindra Bittengl a Míla Duchoň. Nikdo je nedokázal nahradit a dát hře myšlenku a řád. S tímhle zápasem ne-jsem vůbec spokojený. Zmar jsme potvrdili i v penaltách o bod navíc,“ soptil kolovečský hlavní trenér.

V pokutových kopech totiž byli chudeničtí hráči stoprocentní a zvítězili 6:5. Za domácí je neproměnili Záhrobský s Knězem.

Zdroj: Deník / Robert Babor„Musíme posílit a omladit kádr. Hlavně do ofenzivy potřebujeme dravé mládí.Máme něco rozjednáno a koukáme se i do klubů okolo, kam se vrací řada hráčů z Německa a bude v nich přetlak,“ uzavřel Kacerovský.

Branky: 38. a 91. Souček, 80. Duchek – 14. Jakub Soupír, 56. Jan Soupír, 72. Liška.

Koloveč A: Kasl – L. Chval, Votava, Sušický, F. Šlajs – Kněz, Denk, T. Šlajs, Záhrobský – Danescu, Souček. Střídali: Duchek, Mastný. Trenéři: Kamil Kacerovský a Pavel Kruml st.

Chudenice: J. Kadlec (46. Janda) – Fremuth, Pavel Vachtl, Rupert, Hodan, Urban, Jan Soupír, Jakub Soupír, Sterlzer, Fiala, Stryczek. Střídali: Liška, Petr Vachtl, Zoubek. Trenér: Kamil Göttinger.

Tabulka po 4. kole:

1. Slavoj Koloveč A⋌ 4 3 0 1 0 19:10 10

2. FC Švihov⋌ 4 2 1 0 1 11: 7 8

3. Sokol Chudenice⋌ 4 1 1 0 2 11:14 5

4. Slavoj Koloveč B⋌ 4 0 0 1 3 6:16 1

Program 5. kola:

pátek 18.00: Chudenice – Koloveč B (hřiště Únějovice), sobota 17.00: Koloveč A – Švihov (hřiště Koloveč).