„Nechci ale teď říkat, že dáme Ligu mistrů na vedlejší kolej,“ doplnil kouč Viktorie Plzeň.

Čím si vysvětlujete špatný vstup do zápasu, který rozhodl o osudu zápasu?

První útok soupeře a hned gól, to byla obrovská rána. Od té doby byl Bayern na koni, přidal další branky. Věděli jsme, že je to obrovský favorit, porazil tady Barcelonu, připravovali jsme se na to. Přesto byl dneska soupeř nad naše síly.

Co jste si řříkal v 21. minutě, kdy jste prohrávali 0:3? Nechtěl jste už konec?

Je to nepříjmné. Copak pro mě, ale hlavně pro samotné hráče. Kluci se snažili, chvílemi to nevypadalo úplně špatně. Ale když vezmu ten zápas celkově, tak byl obrovský rozdíl ve všem

Bavorské pivo Plzni zhořklo. Český mistr si z Mnichova veze krutý výprask

Kapitán Hejda si řekl o střídání a ze stadionu odcházel o berlích. Co mu je?

Hejsis má problém se svalem. Víc uvidíme až po vyšetření.

Nepřišlo vám, že jste dostávali góly až příliš snadno? Nečekal jste lepší výkony od stoperů a středových hráčů v záloze?

Nechci hodnotit jednotlivce. Hraje tým, dneska jsme narazili na soupeře, který byl nad naše síly. Rozebereme si to u videa a zkusíme se z toho poučit. Oni byli neskutečně rychlí, měnili místa. Ukážeme si chyby, které jsme dělali a věřím, že nás to posílí.

Brankář Tvrdoň si odbyl premiéru v Lize mistrů. Co říct k jeho výkonu?

Je těžké někoho chvíli, když dostane pět gólů. Ale nebyl v lehké situaci. Před rokem chytal druhou ligu za Ústí, teď je v Champions League.

Senzace. Mladíci Viktorie porazili Bayern Mnichov

V Lize mistrů jste odehráli tři zápasy, dvakrát jste venku dostali pět gólů. Neuděláte něco mimořádného, abyste hráče mentálně nabudil?

Kouknu na video a uvidíme, co jsme mohli udělat jinak, jestli změníme strategie. S Bayernem hrajeme zase za týden. Ještě se rozhodneme, jak to poskládáme v odvetě.

Jak si vám ty porážkou koušou?

Dostali jsme do skupiny Bayern, Barcelomu a Inter Milán. Všem nám bylo jasné, že bude nesmírně těžké vydolovat nějaký bod. Ukazuje se, že rozdíl je obrovský.

Nenabízí se logicky, že teď pro vás bude prioritou česká liga?

Nechci říkat, že zápasy v Lize mistrů na druhou kolej, ale je pro nás důležité zvládat i ligové zápasy. Už před sezonou jsem říkal, že obě soutěže bereme nastejno. Už za čtyři dny hrajeme doma s Mladou Boleslaví, bude to nesmírně těžké. Musíme se z porážky poučit, aby nás to nesrazilo do kolen.

Plzeňáci po devíti letech zaplavili Mnichov