Jsou chvíle, na které se nezapomíná. Pro fanoušky fotbalové Viktorie Plzeň přišly na jaře roku 2011. Na přestavovaném stadionu ve Štruncových sadech to tehdy už nějaký čas vonělo příslibem velkého úspěchu. Předtím dlouhá léta provinční klub se v nejvyšší české soutěži dral na výsluní. Dva roky předtím osmá, pak pátá a nyní první, tak plzeňská Viktoria stoupala vzhůru.

Tým odložených hráčů semknutý kolem kapitána Pavla Horvátha a vedený trenérem Pavlem Vrbou celou sezonu předváděl skvělé výkony, atraktivní útočný fotbal a na jaře sahal po českém trůnu. Titul, sen mnoha generací hráčů, funkcionářů i fanoušků, byl blízko. Kolo před koncem soutěže se Viktorka držela v čele ligové tabulky o čtyři body před Spartou a stačilo doma porazit Baník Ostrava a vítězná trofej pro české šampiony by poprvé v historii patřila Plzni.

Kapitán Pavel Horváth s mistrovskou trofejí.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Natěšení bylo obrovské. V sobotu 21. května odpoledne to přišlo. Přitom klíčový zápas nezačal pro plzeňskou partu vůbec šťastně. Hned v úvodu sice Viktoria skórovala, ale gól nebyl pro ofsajd uznán. No a v páté minutě si střílený centr ostravského Lukeše srazil do vlastní sítě nešťastně obránce Limberský.

Diváci ale strnuli jen na chvíli, pak ve vyprodané aréně znovu rozjeli své hlasivky naplno. Rozhodit se nenechali ani domácí borci a ještě do poločasu stav otočili. Hrálo se většinou na polovině Baníku a v 25. minutě tahoun ofenzivy Jiráček střelou z hranice šestnáctky srovnal.

Po půlhodině hry plzeňští bohatýři už vedli. Šéf Horváth přihrál na velké vápno Jiráčkovi, ten míč bleskově posunul na Bakoše, který kličkou obelstil gólmana a parádní souhru zakončil do opuštěné branky – 2:1. Skóre se poté znovu měnilo až v 64. minutě a už potřetí vybuchli radostí domácí. Horváth z přímého kopu obstřelil ostravskou zeď a míč zatočil přesně k tyči.

Kotel fanoušků Viktorie Plzeň při zápase s Baníkem Ostrava, po němž klub slavil 21. května 2011 první titul. Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Mistři! Mistři!, dunělo arénou. Ostrava se sice ještě snažila a dvacet minut před koncem plzeňský brankář Pavlík vytáhl nebezpečnou střelu Lukeše. Do dalších šancí však Viktoria soupeře už nepustila a po výhře 3:1 slavila první ligový titul v historii. Klub se ho dočkal při oslavách stého výročí založení. Štruncovými sady zněl popěvek To památné odpoledne, kdy jsme Baník zlomili…

Gejzír nadšení explodoval naplno. Město se zahalilo do červeno--modré, pivo teklo proudem a oslavy na stadionu i v centru města byly bouřlivé. Rozparádění fanoušci si mohli jako památku na slavné vítězství odnést z hřiště kousek drnu, či brankové sítě, protože trávník ve Štruncových sadech čekala následně generální rekonstrukce.

Zdroj: Youtube

A jestliže si v tu chvíli řada příznivců možná říkala, že byli svědky nádherné, ale nejspíš výjimečné události, která se v příštích deseti dvaceti letech nejspíš nezopakuje, tak Viktoria je přesvědčila o opaku. Letos přidala do své sbírky už šestý ligový titul (2011, 2013, 2015, 2016, 2018 a 2022). Klobouk dolů!

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 25. Jiráček, 31. Bakoš, 64. Horváth – 5. Limberský (vl.). Rozhodčí: Zelinka – Lakomý, Marek. ŽK: Marek, Greguš (oba Ostrava). Diváci: 7100. Sestava Viktorie Plzeň: Pavlík – Rajtoral, Ševinský, Bystroň, Limberský – Petržela (77. Ďuriš), Horváth, Kolář (85. Fillo), Jiráček, Rezek – Bakoš (90. Brezinský). Trenér: Vrba.

