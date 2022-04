Podle kouče Petra Nyklese je to rozený střelec. V minulém kole to potvrdil, když dvěma góly pomohl porazit plzeňský Rapid (2:0). Svůj osobní účet v sezoně zaokrouhlil na deset branek.

Dostal se také do nominace na Hráče 18. kola krajského přeboru a hlasování nakonec ovládl.

„Ten zápas na Rapidu se povedl celému mančaftu. Ve druhé půli jsme konečně předvedli to, co po nás trenéři chtějí. Tahali jsme to přes křídla a dávali jsme balony do vápna,“ popisoval 35letý fotbalista a připomněl, že Lhota první dva zápasy prohrála.

Na úvod jara padla doma s Tlumačovem (0:2) a potom i na umělé trávě v plzeňském Bolevci (0:1).

„Soupeři nás přehrávali hlavně bojovností,“ pokračoval Martin Švehla, který proti Rapidu Plzeň ukončil i střelecké trápení Lhoty, kam přišel po dlouhých letech strávených v cizině.

„Asi osm let jsem hrál v Německu, poslední rok a půl pak v Rakousku,“ vypočítával fotbalista, jenž se v mládeži Viktorie potkával s Martinem Fillem, Michalem Smejkalem, dvojčaty Tomášem a Lukášem Krbečkovými.

„Oni byli starší, ale z našeho ročníku 87 to do ligy nikdo nedotáhl, jestli si dobře vzpomínám,“ zalovil v paměti Martin Švehla. A jak se po tom všem ocitl ve Lhotě?

„Mám rodinu, už jsem měl dost cestování. A chtěl jsem do kabiny, kde je sranda,“ vyprávěl. A to všechno se mu v sedmém týmu přeboru Plzeňského kraje splnilo.

„Právě na skvělé partě to je ve Lhotě založené,“ vypráví a je tam evidentně spokojený.

„Zajdu na dva tréninky v týdnu, dáme si pivko. Mám to doma a je jedno, jestli je to krajský přebor, nebo I. A třída, fotbal už hraju jenom pro zábavu,“ doplnil Martin Švehla. Ale ne tak úplně, chuť vítězit v něm zůstala.

A to bude chtít potvrdit i teď v neděli na hřišti zachraňujícího se Staňkova. „Není to Barcelona, aby nějak extra kombinovali. Spíš to bude bojovné utkání, nakopávané balony. Myslím, že hodně podobné jako zápas s Bolevcem a Tlumačovem,“ popisoval střelec ze Lhoty, která ale bude chtít navázat na vítězství s plzeňským Rapidem.

„Jedeme do Staňkova s tím, že chceme tři body, abychom se posunuli zase víc do popředí tabulky, kde chceme hrát,“ uzavřel Martin Švehla příjemné povídání. To ovšem ještě nevěděl, že zápas na Domažlicku bude kvůli nepřiznivému počasí (a terénu) odloženo.