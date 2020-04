Pojďte si s námi zavzpomínat, co psal Domažlický deník ve svých začátcích na okresní sportovní straně.

Dobová popiska: Pracovníci Rychlé zdravotnické pomoci nakládají domažlického fotbalistu Rejthara, který se zranil v sobotním utkání Jiskry s Nepomukem. | Foto: Archiv Domažlického deníku/Robert Balcar.

Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do pondělí 10. dubna 1995. Je vám tedy o pětadvacet let méně (takže někteří jste ještě ´na houbách´) a na tehdy ještě standardně pouze černobílé straně 11 vidíte článek ´Dlouho hledali cestu na stadion´. Zajímá vás, kdo a proč, a jak v tom tehdy figurovalo stále známé domažlické fotbalové jméno Miroslav Rejthar?