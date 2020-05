Fotbal v našem okresním městě za poslední roky urazil dlouhou cestu. A-tým Jiskry Domažlice hraje třetí nejvyšší českou soutěž, B-tým je lídrem nejvyšší krajské soutěže a nastupující mládí patří ke špičce dorostenecké divize.

Dobová popiska: Jiskra Domažlice A zvítězila v okresním derby I.A třídy v Holýšově 5:0. Na snímku z utkání Domažlice - Plasy se jeden z hostů uklání Liboru Bočanovi a radostí nad tím se Zdeněk Němec pokouší o kotrmelec... Foto: archiv Domažlického deníku/ | Foto: Deník / Robert Babor

Ale nebylo tomu tak vždycky. Třeba před čtvrtstoletím, v sezoně 1994/95, působilo áčko Jiskry jen v I.A třídě a béčko hrálo okresní přebor. Dnešní úřadující krajský šampion měl dokonce na devátém místě čtrnáctičlenné soutěže blíže k sestupu do ´pralesní´ III. třídy než k postupu do oblasti… Například o víkendu přesně před 25 lety Domažlice B doma ostudně prohrály se Sokolem Srby 0:3! Klubové áčko v té době přece jen trochu nabíralo dech a bojovalo o postup do krajského přeboru. A právě o stejném víkendu sehrálo derby jediných dvou okresních účastníků I.A třídy na hřišti Holýšova. Zajímá vás, jak zápas sezony pro regionální fanoušky nakonec dopadl? Nasedněte tedy do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 10. května, ale roku 1995. Na tehdy ještě standardně pouze černobílé straně 14 přináší Domažlický deník článek ´Překvapivě jednostranné derby´. Tak, a na jakou stranu se tehdy výsledek překlopil?