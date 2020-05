Aktuálně jsou sedmým nejvýše hrajícím fotbalovým týmem okresu. A když vezmeme áčko a béčko Jiskry Domažlice jako jeden klub, tak dokonce šestým.

Fotbalisté Startu Bělá nad Radbuzou aktuálně hrají oblastní I.A třídu. | Foto: Deník / Robert Babor

Řeč je o Startu Bělá nad Radbuzou, který působí v oblastní I.A třídě. Výše hrají pouze třetiligové Domažlice a pětice Jiskra B, Tlumačov, Holýšov, Meclov a Staňkov v krajském přeboru. Ale nebylo tomu tak vždycky. Před čtvrtstoletím, v sezoně 1994/95, se bělským fotbalistům vůbec nedařilo a bojovali o udržení v okresním přeboru. A jak jim tento boj šel? Bídně… Nasedněte do našeho STROJE ČASU a přeneste se do stejného data 5. května, ale roku 1995. Je vám tedy přesně o pětadvacet let méně a na tehdy ještě standardně pouze černobílé straně 11 přináší Domažlický deník článek ´Bělá po půl roce získala bod´. Tak vidíte to trápení – a to autorské duo pod zkratkami ´vk´ a ´jem´ v něm popisuje hned dvě domácí záchranářská utkání… Nakonec se ale Start výhrou v posledním kole sezony nad Kvíčovicemi horkotěžko o jediný bod zachránil.