Není to až tak dávno (30. ledna a 1. února – pozn. aut.), kdy jsme na sportovních stránkách Domažlického deníku přinesli velký rozhovor s letos dvacetiletým talentovaným stoperem, českým mládežnickým reprezentantem ve službách fotbalové Jiskry Domažlice Dominikem Fišerem.

Perspektivní mladík, jenž přišel na stadion Střelnice v srpnu loňského roku a skočil do ´jámy lvové´ ostrým zápasem ČFL v hrozivých nejen klimatických podmínkách v jihočeském Písku, už však modrobílý dres třetiligového týmu z Chodska oblékat nebude. Sice se svými výkony usadil v základní jedenáctce Jiskry, ale hlavně díky povedenému utkání proti jeho mateřskému týmu FC Viktoria Plzeň B, kdy se při demolici 8:0 zapsal i mezi střelce, neunikly jeho výborné výkony pozornosti plzeňského klubu, a ten si ho aktuálně bere z hostování zpátky.

,,S klukama jsem tu byl necelých půl sezony, kterou nám ale opět přerušila pandemie. Na Jiskru Domažlice budu vzpomínat jenom v dobrém, tak jako na všechny lidi v klubu. Kdyby byla možnost se sem vrátit, určitě bych neváhal. Chci poděkovat jak celé kabině, která je tu mimořádná, tak realizačnímu týmu a hlavně prezidentu klubu Ticháčkovi že jsem měl tu možnost tady působit,“ uvedl po posledním pátečním tréninku v Domažlicích Dominik Fišer.

,,Myslím, že se mu ta nedohraná sezona u nás podařila. Naše mužstvo bylo na druhém místě ČFL a mělo o jedno utkání méně než první béčko Sparty Praha. S Márou Bauerem postupně vytvořili výbornou stoperskou dvojici. Dominik se učil od Máry, což je velmi zkušený stoper. Když si začal věřit, stal se pro nás jedním z klíčových hráčů. U nás končí, protože zde pouze hostoval. Plzeň si ho bere na-zpět. Dominikovi přejeme, aby svůj nesporný talent zúročil a v budoucnu si zahrál nějakou ligovou soutěž stejně, jako mnozí hráči, kteří Jiskrou Domažlice také prošli. Předpoklady na to má. Je to velice dobře pracující kluk, který má teď prioritu dostudovat střední školu,“ zamýšlí se kouč Jiskry Domažlice Pavel Vaigl. „Je třeba říct, že všichni mladí hráči, kteří zatím do Domažlic přišli, obrovsky rostli po boku zkušených hráčů jako Petr Mužík, Marek Bauer, Martin Hrubý, Petr Došlý, Franta Dvořák, Michal Mlynařík nebo Daniel Černý,“ dodal trenér Jiskry.

Šikovný stoper by se kouči Viktorie Plzeň Adrianu Guľovi hodil po nedělním debaklu se Slavií Praha 1:5 už nyní…

Jiří Pojar, (rba)