Alespoň v mužském podání, neboť domažlické ženy zahájí divizi až za týden. Svoji premiéru si tak po odloženém utkání z minulého víkendu odbude nejen domažlická Jiskra v ČFL, ale úvodním kolem začínají i dvě nejnižší okresní soutěže III. a IV. třídy.

FORTUNA:ČFL

Z důvodu karantény soupeřova týmu kvůli koronaviru přišli minulou sobotu Chodové o domácí šlágr proti Spartě Praha B, a tak už jsou řádně nažhaveni na páteční start sezony v Písku. „Všichni se moc těšíme. V Písku to bylo vždycky hodně těžké a zvlášť nyní, když prohráli 1:3 na Vltavínu a doma proti nám budou chtít neúspěch odčinit a revanšovat se svým fanouškům. Já jsem jejich zápas v Praze viděl a musím říct, že hráli velice dobře a pouze dostali hloupé góly. Takže to vidím tak, že by byl pro nás celkem úspěch u nich neprohrát. Mám k dispozici téměř celý kádr, pouze René Kropáček ještě ze zdravotních důvodů hrát nebude a s lehčím zraněním zatím laboruje Martin Hrubý. Každopádně se popereme o co nejlepší výsledek,“ říká k očekávanému duelu trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

Pátek 28. srpna:

18:30 Písek – Domažlice (rozhodčí Hájek - Drábek, Hanáková)

KRAJSKÝ PŘEBOR

Druhý kamínek domácího plzeňského dvojboje čeká na hráče Startu Tlumačov. Svěřenci kouče Pavla Čadka chtějí úspěšný start proti Plzni-Lhotě (2:1) potvrdit ziskem tří bodů i proti Rapidu. Chybět jim však bude za vyloučení na jeden zápas distancovaný Jakub Korelus, který jako jediný z červenou kartou oceněných okresních provinilců (ještě Tomáš Doležal ze Staňkova a Vadym Levchenko z Meclova) obdržel od disciplinárky stopku natvrdo. Maximálním bodovým cílem doma proti nevyzpytatelnému Chotíkovu se netají ani fotbalisté domažlického béčka, kteří před týdnem na úvod vyhráli 3:1 v Nepomuku. Tři body z okresního derby proti silnému Meclovu (3:0) by rádi rozmnožili holýšovští borci, ale na půdě favorizovaného Nýrska to nebudou mít lehké stejně jako Staňkov na umělé trávě lehce oslabeného Stříbra, navíc v utkání, které bude součástí oslav 75 let stříbrského fotbalu. Meclovští fotbalisté na domácím hřišti v Třebnicích budou chtít zapomenout na debakl v Holýšově a jejich 'pomstu' by měli odnést hráči vejprniské Slavie.

Sobota 29. srpna:

17:00 Tlumačov – Rapid Plzeň (Říha - Mifková, Duspiva)

17:00 Stříbro - Staňkov (Petrželka - Bureš, Hájek)

Neděle 30. srpna:

15:00 Meclov – Vejprnice (Kříž - Kračmer, Mifková) v Třebnicích

17:00 Domažlice B - Chotíkov (Picek – M. Havránek, Bogdan)

17:00 Nýrsko – Holýšov (Duspiva - Bureš, Pena)

I. A TŘÍDA

Jediný okresní zástupce v prostřední krajské soutěži má neoblíbeného soupeře z Kralovic, se kterým v posledních soutěžních zápasech o gól prohrává (naposledy 2:3), za sebou a nedělní dopoledne by si rádi zpříjemnili tříbodovým ziskem s Kaznějovem.

Neděle 30. srpna:

10:15 Bělá nad Radbuzou - Kaznějov (Šimek - Mičan, Rubáš)

I. B TŘÍDA

Pokud chce Postřekov stejně jako v minulé předčasně ukončené sezoně vládnout tabulce, tak nesmí zaváhat ani ve Kdyni, která do soutěže vstoupila výhrou 3:2 v Nečtinách. Nebude to tedy pro hosty lehké, zvláště když oni se v úvodním kole strachovali o domácí výhru nad ´futsalisty´ z Úněšova (4:2) až do poslední minuty, v níž teprve přišla pojišťovací trefa. Klenčí se ve druhém domácím utkání pokusí poprvé bodovat, když v tom prvním jim to také v okresním derby proti Mrákovu nevyšlo (0:3). Chodov má také co napravovat, protože rovněž na domácím trávníku trochu překvapivě padl s horšovskotýnským Dynamem (1:2). Fotbalisté H. Týna hostí soupeře z tachovského okresu, konkrétně Chodovou Planou. Na Tachovsku si na hřišti Chodského Újezdu chtějí spravit chuť krchlebští hráči po nevydařeném domácím duelu s Dlouhým Újezdem (2:4). No a na mrákovské borce se po neúspěchu v Postřekově pokusí vyzrát tým s početnou skupinou vynikajících futsalistů z Úněšova. Mrákov je však po hladké výhře v Klenčí v nedělním měření sil favoritem.

Sobota 29. srpna:

15:00 Kdyně - Postřekov (Krauz - Čermák, Sladký)

15:00 Klenčí – Chodov (Škarda - Orlík, Nesvadba)

15:00 Horšovský Týn - Chodová Planá (Petrželková - Pressl, Zavadil)

17:00 Chodský Újezd – Krchleby (Bíba - Schneider, Špiral) v Horní Jadruži

Neděle 30. srpna:

16:00 Mrákov – Úněšov (Jan Mazán - Uzel, Jakub Mazán)

OKRESNÍ PŘEBOR

Sobota 29. srpna:

15:00 Česká Kubice - Meclov B (Kuška)

16:00 Mrákov B - Koloveč (Svičarský)

17:00 Osvračín - Poběžovice (Novotný)

17:00 Srby – Milavče (Zavadil)

Neděle 30. srpna:

10:30 Holýšov B - Tlumačov B (Ďugel - Hálek, Strejcová)

15:00 Kdyně B – Kvíčovice (Habada)

16:00 Postřekov B - Chodov B (Budka)

OKRESNÍ III. TŘÍDA

Sobota 29. srpna:

17:00 Chodská Lhota – Pocinovice (Strejcová)

17:00 Poděvousy – Hostouň (Paleček)

17:00 Bukovec – Újezd (Habada)

Neděle 30. srpna:

16:00 Koloveč B – Mířkov (Strejcová) v Únějovicích

17:00 Blížejov – Zahořany (Novotný)

OKRESNÍ IV. TŘÍDA

Utkání úvodního kola mezi fotbalisty Oplotce a nově založenou rezervou Horšovského Týna je odloženo na neděli 1. listopadu od 15 hodin.

Sobota 29. srpna:

17:00 Mutěnín – Hlohová (laik)

17:00 Luženice – Všeruby (Václav Pareský)

Neděle 30. srpna:

15:00 Babylon – Osvračín (Paleček)

17:00 Kout na Šumavě - Staňkov C (Svičarský)