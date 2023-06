Zedník, hasič, soukromý zemědělec nebo třeba obráběč kovů. To jsou povolání fotbalistů Slavoje Koloveč, ryzích amatérů z kraje, kteří už ve středu vyzvou k souboji profesionály z Viktorie Plzeň. Postaví se tak proti hráčům jednoho z nejlepších českých klubů, kteří na podzim hráli miliardářskou Ligu mistrů.

Fotbalisté Slavoje Koloveč. | Foto: Slavoj Koloveč

K netradičnímu zápasu Koloveč přivedlo vítězství v projektu Kopeme za fotbal, obrovské výzvy se však nebojí. Dokonce si z toho umí udělat na sociálních sítích legraci.

V povedeném videu, které teď baví internet, si kolovečští hráči vybírají z kádru Viktorky borce, které by si s sebou vzali jako parťáka do práce. „Chtěl bych Jindru Staňka, aby mi pomohl chytit telata,“ hlásí třeba záložník a především farmář František Šlajs. Spoléhá, že reprezentační gólman by mohl být úspěšný nejen v chytání střel, ale i rozdivočelého skotu. Hasič Pavel Kadlec by si zase na zásah vzal kapitána Plzně Lukáše Hejdu. „V obraně to celkem obstojně hasí, u nás na stanici by tak dobře zapadl,“ komentuje přednosti urostlého stopera zkušený obránce Kolovče.

A kdo by se podle kolovečských borců ještě chytil? Třeba Matěj Vydra by si při seřizování obráběcích kovů mohl dobře seřídit kopačky, střelec Jan Kliment by se zase mohl uplatnit při střílení protlaků pod silnicemi, Janu Kopicovi by to zase slušelo ve stavební firmě.

V Kolovči tuší, že fotbalově se soupeři vyrovnat nedokážou, ale dobrá nálada je zjevně neopouští. „Víme kdo proti nám stojí, ale ke střele na branku se určitě dostaneme,“ směje se záložník Kolovče Peter Grajciar, jediný z kádru domácích, který si zahrál nejvyšší soutěž.

Že zápas pojmou především jako velkou oslavu potvrzuje i trenér Kolovče Martin Steinbrücker. „Je to odměna pro hráče i celý klub, že si mohou zahrát proti takovým hráčům. Samozřejmě víme, jaká je síla soupeře a jaká zase naše. Jsme připraveni, že nevyhrajeme,“ tvrdí, se smíchem však vzápětí dodává: „O remízu ale zabojujeme“.

Zápas se uskuteční v Kolovči ve středu 21. června od 17 hodin. Slavoj Koloveč v téhle sezoně suverénně ovládl I. B třídu a vybojoval postup do I. A třídy, béčko týmu zase zvítězilo v okresním přeboru a postoupilo do krajských soutěží.