Na slavnostním galevečeru v Měšťanské besedě dekorovali v pondělí večer nejlepší sportovce města Plzně i kraje. V absolutní kategorii vyhrál Jindřich Staněk, gólman plzeňské Viktorie, který pochopitelně vládl i mezi muži.

Fotbalisté FC Viktoria Plzeň ovládli vyhlášení Sportovce roku města Plzně a Plzeňského kraje. Brankář Jindřich Staněk převzal dvě první ceny v kategorii mužů, Michal Bílek je jedním z Trenérů roku a Tomáš Chorý převzal cenu pro nejlepší mužský kolektiv. | Foto: fcv

V ženách získala pomyslnou korunku pro královnu Tereza Petržilková, atletka AK Škoda Plzeň. Mimochodem oba jsou rodáci ze Strakonic. „Ale já se tam opravdu jen narodila, odmala jsem žila v nedalekých Horažďovicích,“ vysvětlovala usměvavá atletka Tereza Petržilková.

„Tak proto se neznáme.“ kontroval Jindřich Staněk, který si podobný triumf užíval poprvé v kariéře. „Ale ani já ve Strakonicích už od svých třinácti let nežiju,“ doplnil 26letý gólman plzeňské Viktorie i české reprezentace, který pak ochotně odpovídal na dotazy novinářů.

Jindro, co pro vás tohle ocenění znamená?

Musím říct, že si toho nesmírně vážím. Když jsem viděl, kolik úžasných sportovců se vystřídalo na pódiu, potěšilo mně, že jsem vyhrál, i když bych to přál všem.

Co člověka napadá, když stojí mezi sportovci z jiných odvětví – hasič, nevidomý plavec, střelci, atletky?

Je to úžasný pocit. Já musím před každým z nich smeknout. Mám k nim obrovský respekt, všichni mají můj obdiv. Úplně jsem žasnul, kolik se tady sešlo vynikajících sportovců.

Jaký z jiných sportů je vám zvlášť blízký?Já mám hodně blízko k hokeji, vždycky to pro mě bude sport číslo dva. I když musím přiznat, že dívat se na hokej je pro mě zábavnější než sledovat fotbal.

Jak jste se na pódiu cítil? Jste jistější v brance?

(usměje se) Na hřišti moc nervózní nebývám, ale tady v prvních sekundách ano. Jasně, že se lépe cítím v bráně.

Jak vůbec podobné individuální ankety vnímáte?

Je to příjemné ocenění. Ale já jsem součástí mančaftu, který mně k tomu pomohl. Musím ale říct, že všechny tyhle ceny bych vyměnil za lepší jaro, v němž jsme poztráceli spoustu bodů.

Říkal jste, že na vašem prvenství má zásluhu celý tým, kdo nejvíc?

Určitě bych musel nejvíc pochválit obrannou čtyřku přede mnou. Nebudu jmenovat, prostě všichni, kteří se podíleli na úspěchu Viktorky v loňském roce.

Ceny byste raději vyměnil za lepší jaro. Co se s tím dá ještě udělat?

Musíme si říci naplno, že ideální to není. Když si vzpomenu na zápas doma se Spartou, kdy chyběla dvě kola do konce podzimu a my jsme měli výbornou pozici. Od toho zápasu ztrácíme. Ale není všem dnům konec. Je to sice nyní sedm bodů, ale zbývá deset kol, stát se může cokoliv. Samozřejmě je nejdůležitější, abychom my našli formu zpět a vrátili se na vítěznou vlnu, protože jedině tak může naše šance žít.

Může být nula při bezbrankové remíze v Mladé Boleslavi první malý krůček ke zlomu?Když to vezmu z pohledu defenzivní činnosti celého týmu, tak je to pozitivní. Po devíti zápasech jsme udrželi nulu. Ale na druhou stranu, musíme zabrat, abychom začali vyhrávat. A je úplně jedno, jestli to bude 1:0 nebo 5:4. Prostě je potřeba začít sbírat body naplno.

Já vím, že důležitější jsou výsledky týmu. Ale přesto, mrzelo vás, že vychytaná nula dlouho nepřicházela?

Mě hlavně mrzelo, že jsme nevyhrávali. A bylo to také proto, že jsme si góly kolikrát dávali sami. Byla to chvílemi trošku frustrace. Věřím, že už jsme si to vybrali a štěstí se zase přikloní k nám.

Některé inkasované branky byly opravdu až komické. Souhlasíte?

No zasmát… Naposledy už jsem bouchl flaškou. Když jsme si dali doma s Bohemkou vlastní gól na 1:1, tak jsem si říkal: To už snad není možné. Ale když si vzpomenu na Boleslav, tak tam se stalo něco podobného. Při šanci po rohu soupeře to Luďa Pernica napálil do Kalviho (Lukáše Kalvacha), naštěstí to šlo přímo do mě. (kroutí hlavou) To kdyby byl zase gól, řeknu si, že jsme někomu nahoře něco udělali. Naštěstí to tam nespadlo a věřím, že se to otočí.

Na závěr mám ještě jednu otázku. Čím to, že oba nejlepší sportovci Plzně pochází ze Strakonic?

Tak to nevím. (úsměv) Ale zato vím, že se ve Strakonicích rodí dobří gólmani – Zdenda Křížek (chytal se Staňkem v Budějovicích – pozn. aut.) nebo hokejový brankář Saša Salák.

Sportovci města Plzně a Plzeňského kraje 2022

Junior jednotlivec: Jan Dobrý (1. lukostřelecký klub Plzeň), Michal Haidelmeier (AC Škoda Plzeň), Ondřej Gemov (Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň), juniorka jednotlivec: Veronika Blažíčková (Dukla Plzeň), junioři kolektiv: junioři a dorost (HC Škoda Plzeň), juniorky kolektiv: střelkyně Dukly Plzeň, muži: Jindřich Staněk (FC Viktoria Plzeň), ženy: Tereza Petržilková (AC Škoda Plzeň), trenér: Michal Bílek (FC Viktoria Plzeň), Marek Kopecký (SK Interobal Plzeň), Petr Štochl (Talent Plzeň), kolektiv muži: fotbalisté FC Viktoria Plzeň, kolektiv ženy: atletky AC Škoda Plzeň.

Do Síně slávy byli uvedeni: Věra Štruncová (volejbal), Jaroslav Votruba (krasobruslení), Pavel Kondr (cyklistika), Karel Štark (cyklistika).

Absolutní vítěz: Jindřich Staněk (FC Viktoria Plzeň).