Pojďme nejprve k vaší brance. Jak byste jí popsal?

Myslím, že tomu předcházela akce na pravém křídle, kdy Martin Hrubý posunul míč Fandovi Dvořákovi, který poslal ostrý míč do vápna. Někdo z obránců to tečoval směrem pryč z vápna, kde jsem stál já. Trefil jsem to z voleje a skončilo to v síti…

Ale gól byste jistě vyměnil za vítězství, že? Trenér Vaigl hovořil o zklamání a ostudě. Souhlasíte s ním?

Určitě souhlasím. Měli jsme utkání zvládnout lépe po výsledkové i herní stránce. Bohužel jsme nezvládli ani jedno. Soupeř nás předčil v nasazení i soubojích. Góly jsme mu darovali vlastními chybami, což Petřín prostě dokázal potrestat.

V příštím zápase krajského turnaje hrajete opět doma, hostíte Přeštice. Jaké utkání očekáváte?

Očekávám úplně jiné utkání než bylo to minulé. Přeštice byly v divizi první, ale na to se ohlížet nechceme a nebudeme. Budeme chtít napravit zaváhání s Petřínem a zvládnout ho po herní i výsledkové stránce.

Váš otec v Přešticích dlouhou dobu působil. Bude to pro vás zvýšená motivace?

Motivací bude napravit nepovedené utkání s Petřínem, duel s Přešticemi bude pro mě osobně jen dalším zápasem v řadě. Ano, táta v Přešticích působil, ale v jiné době. Dnes jsou Přeštice úplně jiným týmem než když tam byl on. Proto je to pro mě pouze další utkání.

Jak často s ním řešíte fotbal? Váš otec nechybí skoro na žádném vašem zápase…

Skoro nic jiného než fotbal neřešíme (úsměv). On je můj hlavní kondiční trenér a kromě toho sám hrál fotbal docela dlouho. Vždycky k tomu má co říct. Nějaký čas strávil i jako trenér, takže má na hru dva pohledy. Někdy se kvůli fotbalu i pohádáme (smích). Ale to k tomu patří, jsem moc rád, co pro mě dělá.

V jediném jarním kole FORTUNA ČFL v Praze na Strahově proti Spartě (1:3) jste se zranil. O co šlo a je už všechno v pořádku?

Na Spartě jsem utrpěl trhlinu ve svalu na stehnu. Stalo se to po vlastně jednom tvrdším nárazu od domácího protihráče. Ale za tři až čtyři týdny už jsem běhal a nyní jsem již stoprocentně připravený.