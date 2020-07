A na svědomí ho má Jan Zavadil, hlavní organizátor i velkého zimního halového turnaje v Holýšově. V ´letní verzi´ Soccer Cup 2020 se na hřišti Sokola Kout na Šumavě z nejnižší okresní fotbalové IV. třídy utkalo o vítězství patnáct týmů, mezi kterými byly hlavními ´hvězdami´ tým prvoligového hráče Sigmy Olomouc a domažlického odchovance Martina Sladkého Vocamcaď Pocamcaď, chomutovský celek Chelsea Mlátičky či mužstvo právě pořadatele Jana Zavadila pod názvem No Limit° s kolovečským nestorem Miloslavem Duchoněm či exkdyňským a exdomažlickým, naposledy však hráčem divizních Klatov, Karlem Šmejkalem. Prvenství si nakonec zaslouženě vybojoval největší favorit turnaje Vocamcaď Pocamcaď.

Patnáctku týmů pořadatelé rozdělili po pěti do tří skupin. V těch odehrálo každé mužstvo čtyři utkání hraná 2x 10 minut a nejlepší tři týmy postoupili do nedělní osmifinálové skupiny. Mužstva na čtvrtém místě mezi sebou sehrála každý s každým souboj o poslední desáté postupové místo a tato utkání byla hrána už jen na 1x 10 minut. Z nedělních osmifinálových skupin E a F hraných 1x 15minut postoupil první tým přímo do semifinále a druhý tým se třetím do čtvrtfinále.

Základní skupina A: 1. SK Nová Ves 9 bodů (skóre 20:9), 2. Vocamcaď Pocamcaď 9 (17:6), 3. Chelsea Mlátičky 6 (23:10), 4. Horšovský Týn 6 (9:15), 5. Nádražáci 0 (1:31).

Základní skupina B: 1. Litrpool 10 (16:7), 2. RSC Domažlice 8 (15:6), 3. Spartak Klenčí 5 (13:12), 4. Šlehačky Plzeň 2 (10:16), 5. Zahořany 1 (7:20).

Základní skupina C: 1. No limit° 7 (8:4), 2. Dobrákovo svěřenci 7 (7:7), 3. Domažlická Esa 7 (7:6), 4. Benfika Všeruby 5 (9:10), 5. Břišní sudy 3 (9:13).

Barážová skupina D o postup do osmifinálové skupiny: 1. Horšovský Týn 5 (2:1), 2. Šlehačky 4 (3:2), 3. Benfika Všeruby 0 (1:3).

Osmifinálová skupina E:

Vocamcaď Pocamcaď – RSC 5:2, Litrpool - Chelsea Mlátičky 0:1, RSC - Dobrákovo svěřenci 4:1, Chelsea Mlátičky – Vocamcaď Pocamcaď 2:0, Dobrákovo svěřenci - Litrpool 3:7, Chelsea Mlátičky - RSC 1:1, Litrpool - Vocamcaď Pocamcaď 1:3, Dobrákovo svěřenci - Chelsea Mlátičky 1:3, RSC - Litrpool 4:2, Vocamcaď Pocamcaď – Dobrákovo svěřenci 7:2. Pořadí: 1. Chelsea Mlátičky 10 (7:2), 2. Vocamcaď Pocamcaď 9 (15:7), 3. RSC Domažlice 7 (11:9), 4. Litrpool 3 (10:11), 5. Dobrákovo svěřenci 0 (7:21).

Osmifinálová skupina F:

No Limit° - Horšovský Týn 4:1, Nová Ves - Domažlická Esa 0:1, Horšovský Týn - Spartak Klenčí 0:4, Domažlická Esa - No Limit° 3:1, Spartak Klenčí - Nová Ves 6:0, Domažlická Esa – Horšovský Týn 2:0, Nová Ves – No Limit° 1:4, Spartak Klenčí – Domažlická Esa 2:0, Horšovský Týn – Nová Ves 1:5, No Limit° - Spartak Klenčí 3:3. Pořadí: 1. Spartak Klenčí 10 (15:3), 2. Domažlická Esa 9 (6:3), 3. No Limit° 7 (12:8), 4. Nová Ves 3 (6:12), 5. Horšovský Týn 0 (2:15).

Čtvrtfinále:

Vocamcaď Pocamcaď – No Limit° 4:1, RSC Domažlice – Domažlická Esa 0:5.

Semifinále:

Chelsea Mlátičky - Domažlická Esa 4:0, Spartak Klenčí – Vocamcaď Pocamcaď 0:3

O 3.místo:

Spartak Klenčí – Domažlická Esa 0:0, 2:3 na PK

Finále:

Vocamcaď Pocamcaď – Chelsea Mlátičky 5:1

Celkové pořadí Soccer Cup 2020: 1. Vocamcaď Pocamcaď, 2. Chelsea Mlátičky, 3. Domažlická Esa, 4. Spartak Klenčí, 5. No Limit°, 6. RSC Domažlice, 7. Litrpool, 8. Nová Ves, 9. Horšovský Týn, 10. Dobrákovo svěřenci, 11. Šlehačky, 12. Benfika Všeruby, 13. Břišní sudy, 14. Zahořany, 15. Nádražáci.

„Nejlepším střelcem turnaje se stal Martin Sladký z vítězného Vocamcaď Pocamcaď s 19 góly, nejlepším hráčem jsme vyhlásili klenečského Vladimíra Čecha a nejlepším brankářem byl vyhodnocen David Smazal z týmu domažlických dorostenců Domažlická Esa,“ doplňuje další informace Jan Zavadil, který byl spokojený s průběhem turnaje a také s naplněním jeho charitativního podtextu. „Nakonec se i přes občasné menší zaskřípání všechno povedlo. I když nám nepřálo počasí úplně po celou dobu, tak se všechna utkání odehrála podle plánu. Drtivá většina hráčů si podle jejich slov odváží dobré dojmy a turnaj je bavil. Vítězům gratuluji, všem děkuji za účast a hlavně děkuji těm, kteří finančně přispěli na léčbu a zlepšení života malé zdravotně postižené Sofinky z Chotiměře, což bylo mým hlavním cílem při pořádání Soccer Cupu,“ uzavírá své hodnocení akce.