Říká vám něco jméno Jan Havlíček? Fotbalovým fanouškům na domažlickém okrese určitě ano, i když z očí jim zmizel už před šesti lety do německých soutěží.

Jan Havlíček. | Foto: FuPa/Michael Härtl

Devětadvacetiletý odchovanec Dynama Horšovský Týn v Česku přes Jiskru Domažlice nakoukl v roce 2009 i do Viktorie Plzeň a čtyři roky nato nabral směr Bavorsko. Po třech sezonách v 1.FC Rötz a čtyřech v VfB Wetterfeld nyní po koronavirové pauze na sebe navlékl opět dres českého týmu. Konkrétně účastníka krajského přeboru TJ ZD Meclov. Obávaný kanonýr, který dal během sedmi let za hranicemi ve 158 zápasech plných 148 gólů, ukazuje, že ze své produktivity vůbec nic neztratil. Ve druhém kole turnaje okresních mužstev Korona 2020 byl hlavně on střeleckým tahounem Meclova při demolici o třídu níže hrajícího Startu Bělá nad Radbuzou 7:3. Ze sedmičky tref svého nového týmu jich vstřelil pět! Stane se tedy Jan Havlíček v nadcházející sezoně opět postrachem brankářů na českých trávnících, tentokrát v meclovských barvách v nejvyšší krajské soutěži?