„Už bylo na čase, aby hráči fotbal úplně nezapomněli,“ směje se vedoucí mužstva Pavel Kruml, ale dobře ví, že ani přáteláky nemohou úplně nahradit náboj soutěžních zápasů.

Navíc v sezoně, kdy po sestupu z I.B třídy chtělo áčko Slavoje v jarní odvetné části nejvyšší okresní soutěže ze druhého místa tabulky útočit na vedoucí Českou Kubici a vrátit se rychle zpátky. Jenže soutěž se už nestihla po zimní přestávce vůbec rozehrát a rovnou skončila uznaným pořadím po podzimu. „Teď už to neřešíme a uvidíme, co bude dál. Kádr proto nijak neměníme a upřímně řečeno, ani by nebylo kde brát. Doplnili jsme si jen post brankáře návratem Tomáše Kasla z SK Krchleby, protože nás trochu začala tlačit bota u Tomáše Marcela, který bydlí až za Přešticemi a kvůli stavbě domu na tom začal být hůře s časem,“ uvádí zkušený funkcionář, který s Kolovčí zažil spoustu vzletů i pádů včetně ´zlaté éry´ před necelou dekádou, kdy klub hrál špičku krajského přeboru a divizi pod trenérskými esy jako Karel Krejčí či Ivan Kovács a v jeho dresu se proháněli exligisté Petr Vlček, bratři Doškové, Karel Míčka, Milan Herman či Vlastimil Kožíšek.

Teď je ale vše jinak, áčko hraje okresní II. třídu a béčko o patro níž. „Na historii a tradici se nikdo neptá. A současná fotbalová situace nejen v Kolovči, ale i v okolí, není úplně nejrůžovější. Zájem o tento sport na nižší amatérské úrovni i přístup k němu dost upadá. Na počet hráčů si stěžovat nemůžeme, ale kádr stárne. Mládež nám vymizela. Pár mladých nadějí máme ve Staňkově a v Domažlicích, ale to podhoubí úplně vypadlo. Trénují sice u nás minižáci, ale soutěž nehrají. Byl jsem vždycky optimista, ale pomalu se ze mne začíná stávat realista…,“ nelakuje si aktuální stav příliš na růžovo Kruml.

Namísto jarních odvet mistrovských zápasů tak na svěřence trenéra Kamila Kacerovského, ale i jeho kolegy z B-týmu Jiřího Póora, čekají duely turnajové Podbolfánské ligy. Společně s oběma kolovečskými týmy si ji zahrají dva nedaleké kluby z klatovského okresu, Sokol Chudenice a FC Švihov. Šestikolová soutěž se rozběhne příští týden duely Koloveč B – Švihov (pátek od 18 hodin) a Chudenice – Koloveč A (sobota od 17 hodin).

Obě úvodní utkání Podbolfánské ligy se odehrají na hřišti v Únějovicích, kde již dnes od 15 hodin vypukne souboj A-týmu Slavoje s Bolešinami. „Fanoušci se mohou přijít podívat, do stovky osob bychom se měli vejít i včetně hráčů a doprovodu z obou týmů a několika pořadatelů,“ konstatuje Pavel Kruml.