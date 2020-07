Nakonec si celkové vítězství uhájil A-tým Slavoje Koloveč před druhým Švihovem, na třetí místo poskočilo kolovečské béčko na úkor Chudenic.

Slavoj Koloveč A – FC Švihov 5:1

Po pěti odehraných kolech nemohla před utkáním A-týmu Slavoje se Švihovem nastat napínavější situace. Penaltová výhra béčka v dohrávce oddílového derby nad áčkem rozdala karty pro ´finále´ poměrně spravedlivě. Oba aspiranti na celkové prvenství totiž měli shodně 11 bodů a bylo tedy jasné, že tým, který zápas vyhraje (třeba i po remíze na penalty), tak se stane celkovým vítězem Podbolfánské ligy.

Ale vyrovnaný boj až do konce se vůbec nekonal…

„V přímém souboji o první příčku jsme tahali od úvodu za delší konec my. Do naší sestavy se vrátili uzdravení matadoři Jindra Bittengl s Milošem Duchoněm a na výkonu to bylo hned znát. Navíc kanonýr Honza Souček vstřelil další dvě branky a ovládl suverénně pořadí střelců turnaje,“ shrnuje vše podstatné nejen z tohoto duelu vedoucí mužstva a druhý trenér Slavoje Pavel Kruml.

Domácí favorit se tak po zásluze stal mistrem ´Podbolfánska´ a protivníka z klatovského okresu rázně odsoudil ke stříbrnému postu v turnaji.

Slavoj Koloveč B – Sokol Chudenice 10:3

Výhra 5:3 na pokutové kopy po bezbrankové remíze s klubovým A-týmem a tím zisk dvou bodů do tabulky nejen udržela kolovečské béčko ve hře o opuštění posledního místa, ale vlila hráčům do žil a hlavně kopaček řádnou porci sebevědomí. I když bylo všem jasné, že k posunu na bronzový stupínek musejí tříbodoví ´Kolofanti´ dalšího účastníka turnaje z klatovského regionu, pětibodový Sokol Chudenice, porazit v řádné hrací době.

A to se povedlo opravdu nevídaným způsobem!

„Abychom se posunuli na třetí příčku, museli jsme zvítězit. Po pár minutách se ale tento plán začal komplikovat, když Chudenice šly po hrubé chybě naší obrany do vedení. Jenže béčko postupně přidávalo na obrátkách a začalo skóre otáčet. Když pak ještě sudí Rada vyloučil za zbytečné řeči hostujícího Fremutha, bylo na hřišti prakticky už jen jedno mužstvo,“ konstatuje s úsměvem Pavel Kruml.

Desetigólová demolice Chudenic tak podtrhla úspěšnou kolovečskou sobotu a udělala tečku za povedeným turnajem, který plnohodnotně nahradil zrušené mistrovské zápasy předčasně ukončené ´koronavirové´ sezony.

Konečná tabulka Podbolfánské ligy 2020:

1. Slavoj Koloveč A 4 0 2 0 24:11 14

2. FC Švihov 3 1 0 2 20:12 11

3. Slavoj Koloveč B 1 1 1 3 16:19 6

4. Sokol Chudenice 1 1 0 4 14:32 5

Nejlepším střelcem turnaje se stal Jan Souček v dresu kolovečského A-týmu, který v šesti zápasech vstřelil 13 gólů. Jako nejlepší brankář byl vyhlášen chudenický Petr Bejm, přestože jeho tým v posledních dvou utkáních inkasoval celkem osmnáctkrát a celkově dvaatřicetkrát. Komplexní ocenění Nejlepší hráč Podbolfánské ligy 2020 si za své výkony vysloužil Tomáš Ryba ze Švihova.