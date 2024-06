Odchovanec domažlického fotbalu Martin Sladký ukončil profesionální kariéru v Českých Budějovicích a vrhl se na trenérskou dráhu. Dvaatřicetiletý bývalý fotbalista Viktorie Plzeň povede jako hlavní trenér třetiligový B tým jihočeského klubu.

Na archivním snímku Martin Sladký atakuje teplického Abdallaha Gninga. | Foto: Deník/ František Bílek

Sladký měl nabídky na pokračování profesionální fotbalové kariéry, ale přijal post hlavního trenéra českobudějovického B-týmu. „Trénéřinu mám moc rád, trenérské zkušenosti už také nějaké mám, takže jsem rád, že tuhle šanci dostávám. Je to pro mě začátek něčeho nového. Děkuji Dynamu za tuhle příležitost, vážím si jí a chci ji využít,“ prohlásil Sladký na klubovém webu po podepsání dvouletého kontraktu.

Martin Sladký začínal s fotbalem v roce 1999 v rodných Domažlicích a o pět let později se přesunul do Viktorie Plzeň. V jejím dresu debutoval v roce 2010 v první lize a má s ní mistrovský titul ze sezony 2010/2011. Za Viktorii odehrál pouze dva zápasy, odešel do Sezimova Ústí, hrál za Táborsko, následoval přesun do prvoligové Olomouce, odtud přestoupil do Českých Budějovic, odkud si odskočil na krátké hostování do Mladé Boleslavi.

