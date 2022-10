Je pravdou, že tato soutěž se hrála jediný rok, jelikož byly problémy jak finanční, tak hráčské. Vytipovaní hráči z okolních vesnických oddílů nebyli uvolněni a v samotném oddíle bylo mnoho zraněných, tak po roce přišel opět sestup do krajského přeboru.

Byla to ale obrovská zkušenost, protože zahrát si proti takovým týmům jako Vlašim, Bohemians Praha B, České Budějovice B, Český Krumlov, Prachatice, Milevsko, Pelhřimov, VS Tábor, VTJ Písek, Fezko Strakonice, ČZ Strakonice, Lokomotiva Plzeň, Okula Nýrsko atd. byl zážitek.

Tato soutěž měla také své zápory, a to daleké cestyk zápasům. Když se hrálo třeba v neděli od 17 hodin, tak jsme se dostávali domů kolem půlnoci a druhý den v 5 hodin do práce. To bylo někdy kruté.

Na chvíle, které jsme zažili fotbalem, se zavzpomínalo, a u piva je vše daleko pestřejší. Akce byla velice povedená a všem přítomným se líbila.

Autor: Karel Polívka