Fotbalisté Staňkova tvrdě platili nováčkovskou daň v uplynulém ročníku krajského přeboru a po podzimu patřili se ziskem pouhých pěti bodů k hlavním aspirantům na sestup.

Epidemie koronaviru však veškeré sportovní dění obrátila zcela naruby. Kvůli předčasnému konci sezony Staňkov zůstává nadále v krajském přeboru, kde bude mít možnost v nadcházejícím ročníku napravit svoji reputaci.

„Byli jsme sice poslední, ale byl bych radši, kdyby se soutěž dohrála a my i třeba sestoupili. Situace je ale taková a zdraví je důležitější. Je spousta lidí, které tato nemoc ohrožuje,“ chápe staňkovský trenér Milan Kucharič (na snímku) rozhodnutí výkonného výboru Fotbalové asociace. Zároveň si je vědom, že toto řešení není ze sportovního hlediska zrovna šťastné.

„Samozřejmě je to mrzuté pro někoho, kdo pomýšlel na postup. Myslím si ale, že se klidně může stát, že se některý z týmů odhlásí ze soutěže a někdo dostane šanci postoupit. Nám paradoxně tato situace pomohla k záchraně, ale musím říct, že ani sestup by pro nás nebyla žádná tragédie,“ řekl kouč celku z Domažlicka, jenž by byl radši, kdyby se rozhodlo přímo na trávníku.

„Ještě lepší by bylo, pokud by se hrálo a my si sami vykopali záchranu. Jak jsem již říkal, rád bych hrál,“ pokračoval Milan Kucharič.

VE HŘE BYL DOBROVOLNÝ SESTUP

Staňkov patřil dříve k pravidelným účastníkům krajského přeboru, následně se ale propadl až do B třídy, kde před třemi lety bojoval o záchranu. Následně se ale situace zcela obrátila a Staňkov slavil během dvou let dvakrát postup.

„Máme nějakou vizi. Pracujeme s mladými hráči, které se snažíme zapracovat do týmu. Myslím si, že půlrok v kraji jim přinesl drahocenné zkušenosti, jež jim výrazně pomůžou v příští sezoně,“ mají ve Staňkově o budoucnost postaráno dle slov trenéra, jenž přiznal, že existovala i možnost, že by se klub vrátil zpět o patro níže.

„Bavili jsme se v klubu o tom, zda bychom dobrovolně nesestoupili zpět do A třídy, protože nějaký čas byl krajský přebor jednoznačně nad naše síly. Nakonec chceme v kraji zůstat a věřím, že příští sezonu to bude z naší strany mnohem lepší,“ je optimistou kouč Kucharič. A byl by rád, kdyby se Staňkov v budoucnu usadil mezi krajskou smetánkou nastálo.

„Vidím v týmu velkou budoucnost, a pokud budeme pokračovat ve zlepšování, mohl by se Staňkov v krajském přeboru zabydlet,“ věří týmu Milan Kucharič.

Nelehká aktuální doba ale může finančně otřást i menšími fotbalovými kluby. „Čerpáme dotace na mládež, které nám výrazně pomáhají. Věřím, že budeme nadále dostávat potřebné peníze. Tady obavy příliš nemám. U áčka zatím nevíme, jak to bude. Pomáhá nám nejvíce město a je otázkou, jak na tom bude po virové epidemii, ale věřím, že bude pokračovat. Ve Staňkově se o fotbal zajímá hodně lidí. Máme zde okolo sto aktivních členů. Město nám pomáhá udržovat i areál a bez jeho podpory bychom nemohli fungovat,“ popisuje situaci trenér Staňkova.

„Samozřejmě nás ještě sponzorují někteří menší partneři a není jisté, zda jejich podpora bude ve stejné výši. Každopádně si myslím, že pokud se nestane něco nečekaného, situaci zvládneme a fotbal by u nás neměl být ohrožen,“ myslí si Milan Kucharič.

Vzhledem k vládním opatřením nemůžou sportovní družstva společně trénovat. Postupně by se však mělo blýskat na lepší časy.

„Dali jsme hráčům celého klubu nějaké instrukce, ale necháváme individuální přípravu na nich. Věřím, že doma nevydrží celou dobu, jdou si zaběhat nebo dělají něco, aby se udržovali v kondici,“ říká staňkovský kormidelník, který zatím neví, kdy povede své svěřence znovu na tréninku.

„Teď musíme čekat, až bude jasné, kdy začne další ročník. Podle toho naplánujeme letní přípravu. Samozřejmě by bylo fajn, když by kluci nepřišli na první trénink zcela bez kondice a nezačínali od nuly. To doufám nenastane,“ dodává Kucharič.