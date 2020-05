I v následujícím ročníku tak bude jejím účastníkem a podobný katastrofický průběh s přikováním na úplný chvost tabulky si nechce připustit. Proto musí svůj velmi mladý kádr doplnit zkušeností a především střeleckou produktivitou. Jarní tréninky tak s týmem zahájil i s 11 góly třetí nejlepší kanonýr uplynulé sezony oblastní I.B třídy Pavel Váchal ze Sokola Mrákov.

„Trénuje s námi, má zájem k nám jít, a tak věřím, že to zdárně dotáhneme. Bylo by to perfektní doplnění našich tvůrčích středopolařů Vojty Mifka s Josefem Kubinou,“ s optimismem říká místopředseda FK Staňkov Ondřej Bauer. „Stále se také chceme domluvit s Tomášem Tlustým na návratu z Německa, ale v tomto případě to už tak reálně nevidím,“ rád by před novou sezonou opět uvítal ve staňkovském dresu i snajpra, který v té minulé nastřílel do sítě soupeřů přesně polovinu všech dosažených staňkovských branek, konkrétně sedm. V kuloárech se mluví i o zájmu o letos devatenáctiletého odchovance Matěje Bozděcha, končícího v dorostu Jiskry Domažlice, což Bauer s lehkým úsměvem vůbec nevyvrací: „Trénovat sice začal s béčkem Jiskry, ale otázkou je, zda v celkem nabitém kádru ´Benfiky´ dostane větší šanci. A hrát ve stejné soutěži proti týmu, kde s fotbalem začínal a má stále spoustu kamarádů si možná ani on sám nedovede představit. Kdyby měl perspektivu zahrát si v blízké době v třetiligovém áčku, tak to je jiná. Uvidíme, jak to dopadne, my zájem o něj nepopíráme.“

Zdroj: Deník / Robert Babor

Staňkovské fanoušky určitě těší, že se po zdravotním martyriu konečně uzdravily i dlouhodobě nehrající opory jako již zmínění Mifek s Kubinou či Šimůnek a kapitán Gust.

Svěřenci trenéra Milana Kuchariče se zatím věnují tréninku a na přípravné zápasy nebo účast v turnajích nijak nespěchají. „S poděkováním jsme odmítli třeba pozvánky na turnaj béčka Jiskry Domažlice nebo na pouťový zápas začátkem června v Krchlebech. Chceme klidnou přípravu zatím bez zápasové zátěže. K té dojde až při klasické letní přípravě od poloviny července. Předběžně jsme domluveni na domácím utkání proti Postřekovu 18. července, týden nato přivítáme druholigový dorost plzeňského SK Petřín s naším odchovancem Tomášem Pitipáčem, další týden sehrajeme v Lubech zápas se Startem a poslední víkend před startem nové mistrovské sezony nás prověří kombinovaný tým áčka, béčka a dorostu divizního Robstavu Přeštice,“ doplňuje Ondřej Bauer.

Snad tento model přípravy s posílením a uzdravením kádru přinese v nové sezoně staňkovskému týmu své ovoce bez sestupových starostí.