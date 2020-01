Ofenzivní hráč se 14 starty v nejvyšší české soutěži přichází z pražské Dukly, ligu si zahrál i v Teplicích. A teď by měl pomoct ke vzkříšení zašlé slávy Viktorie Žižkov.

A v úvodních dvou zápase přípravy potvrdil pověst kanonýra. Nejprve načal Bezdička svým gólem demolici Českých Budějovic (7:1) a pak otevřel skóre i proti Železárnám Podbrezové.

„Vůbec bych se nezlobil, kdyby to vydrželo i do dalších zápasů, snad to takhle bude pokračovat,“ říkal pro klubový web v Blšanech po vítězství 2:0 nad sedmým týmem slovenské první ligy.

„V první půli na nás soupeř vletěl, měli jsme probléms jejich napadáním. Zaplaťpánbůh, že jsme ten zápas dovedli do vítězného konce,“ doplnil vášnivý cestovatel, který už projel Srí Lankui Maledivy, láká ho Kambodža a podobné destinace.

Cestování teď ale půjde zřejmě na nějaký čas stranou. Na Žižkově podepsal rychlonohý levák Bezdička tříletou smlouvu.

Mladý forvard s fotbalem začínal v Chodové Planéa odtud se postupně přes Tachov a Slavii dostal na Julisku. V osmnácti naskočil do juniorského týmu a hned se začal střelecky prosazovat.

V dresu Dukly a následně Teplic nasbíral rychlonohý levák 14 ligových startů.