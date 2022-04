V rámci Okresního fotbalového svazu (OFS) Domažlice dnes působí pouze 21 rozhodčích. Z toho třináct je okresních, zbytek řídí vyšší soutěže. „Ideální stav by byl přitom zhruba kolem čísla třicet,“ přiznává předseda komise rozhodčích OFS Domažlice Pavel Štrincl.

Komise se do řad fotbalových rozhodčích snaží nalákat nové tváře. „Pro nové mladé sudí je teď velká šance dostat se relativně rychle do vyšších soutěží. Po ty starší je to zase příležitost, jak zůstat u fotbalu i po ukončení hráčské kariéry a poznat hoi z jiné perspektivy,“ tvrdí Štrincl, sám aktivní sudí.

Komise rozhodčích nabízí všem zájemcům nadstandardní péči při startu či restartu rozhodcovské kariéry. Pro každého nováčka je zajištěna zdarma kompletní výbava, samozřejmostí je i každoroční vzdělávání a školení. „Věk pro začátek kariéry nehraje roli. Vítáni jsou všichni, kteří mají rádi fotbal,“ dodává Štrincl.

Zájemci se mohou hlásit přes web www.chcipiskat.cz nebo přímo u předsedy KR Pavla Štrincla.

