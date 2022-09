„Je to pro nás nepříjemnost,“ uznal po vynuceném střídání zkušeného středopolaře trenér Michal Bílek. To ještě doufal, že by u Kopice nemuselo jít o nic vážného, ale nejde. Zkušený záložník má natržený stehenní sval a minimálně měsíc bude mimo hru. "Pak uvidíme, jak se to bude léčit," doplnil plzeňský kouč v Liberci.

Kopic tak jistě přijde o zápasy Ligy mistrů v Barceloně a doma s Interem Milán, ale i o ligový šlágr s pražskou Slavií, který se hraje v Doosan Areně 18. září od 19 hodin.

Aby toho nebylo málo, tak zápas proti Slovácku vynechal i Kalvach, i když v Liberci už hrál, bylo poznat, že není ve své kůži. Drobné zdravotní trable má i útočník Chorý.

Že by za zraněními viktoriánů byl nabitý program viktoriánů v úvodu sezony, si nemyslí. „Kopi hrál v Budějovicích nějakých pětatřicet minut. Navíc jsme hráli až čtvrtý den potom, to by na regeneraci mělo úplně stačit,“ řekl Michal Bílek navzdory tomu, že jeho svěřenci mají od 20. července v nohou dvanáct soutěžních zápasů.

„Snad se zdravotní stav hráčů nebude horšit. Svalové problémy už má Honza Kliment, teď přibyl další hráč. Jsou to nepříjemnosti, proto jsme chtěli široký kádr, ten máme. Šanci dostanou další, zdraví hráči,“ potvrdil trenér Viktorie Plzeň, že nehodlá podléhat panice.

Ale drobné změny v hráčském kádru do konce přestupního termínu nevyloučil.

„Teď sice nemáme v hlavě, že bychom někoho rychle udělali, ale ve fotbale se může stát cokoliv. Spíš je ale pravděpodobnost, že co se týká příchodů, zůstane kádr stejný,“ naznačil, že spíš se uvažuje o tom, že tým někdo opustí. Podle kouče by to však neměl být Aleš Čermák, jenž v posledním zápase v Liberci nastoupil od začátku.

Na soupisce pro Ligu mistrů chybí vedle zraněného Řezníka ještě stoper Kaša, záložník Cadu a útočník Dědič.

Soupiska pro Ligu mistrů

Brankáři: Jindřich Staněk, Marián Tvrdoň, Martin Jedlička

Obránci: Lukáš Hejda, Mohamed Tijani, Luděk Pernica, Václav Jemelka, Milan Havel, Libor Holík

Záložníci: Václav Pilař, Jan Sýkora, Jan Kopic, Jhon Mosquera, Pavel Bucha, Lukáš Kalvach, Aleš Čermák, Erik Jirka, Adam Vlkanova, Modou Ndiaye

Útočníci: Jan Kliment, Tomáš Chorý, Fortune Bassey