Nový předseda byl zvolen hned v prvním kole, stačila mu prostá většina hlasů. „Chtěl bych poděkovat, a doufám, že nebudete litovat, že jste dali hlasy mě. Věřím, že se mi podaří dva tábory, které tu jsou, sjednotit,“ uvedl krátce po svém zvolení Martin Drobný, který je momentálně vedoucím úseku TOP soutěží fotbalové asociace FAČR.

Jeho protikandidátem byl bývalý ligový fotbalista a později trenér Aleš Jindra, který prošel alespoň do výkonného výboru. Společně se svými stoupenci Václavem Uzlíkem a Václavem Mrázkem, kluby si zvolily také Štěpána Havránka, mládežnického kouče Viktorie Plzeň. Za okresní svazy prošli Zdeněk Bárta, Aleš Dokoupil, Milan Froněk a Stanislav Kocour.

Martin Drobný, jenže začínal v roce 1998 jako předseda STK ještě v západočeském svazu. Po rozdělení krajů přešel do výkonného výboru Plzeňského kraje, v němž je dodnes.

„Samozřejmě, že si mě lidi navždycky budou spojovat s tím, že jsem ve fotbale působil, když tady byl předseda Roman Berbr. To je jasné, s tím počítám a je to logické. To je jedna strana mince, ale druhá strana je ta, že já jsem vždycky dělal organizace soutěží. A myslím, že tam nikdy nevznikl zásadní problém,“ uvedl Martin Drobný v rozhovoru pro Deník před volbou.

Zaměřit se bude chtít především na zatraktivnění mládežnických soutěží.

Osmapadesátiletý Martin Drobný fotbal sám hrával, začínal v Rokycanech, odkud přešel k legendárnímu trenérovi Josefu Žaloudkovi do tehdejší Škody Plzeň. V dorostu hrál v pražské Spartě, kde byl jeho trenérem další slavný kouč Jozef Jarabinský.

Po úrazu kolena hrál deset let v Rokycanech krajský přebor, končil ve čtyřiceti letech v I. B třídě. To už byl pár let také funkcionářem krajského svazu. Teď se tedy stal předsedou.

Funkcionářem krajského svazu je Martin Drobný už více než dvacet let, posledních sedm sezon pracuje i na FAČRu v řídící komici pro Čechy.

Teď se rozhodl kandidovat na post předsedy v Plzeňském kraji.

Co vás přimělo k tomu, že budete kandidovat?

Na krajském fotbalovém svazu působím 23 let. Začínal jsem v roce 1998, kdy byl ještě Západočeský, pak jsem přešel do Výkonného výboru Plzeňského kraje. Myslím si, že mám dostatek zkušeností. A to je i hlavní důvod, proč jsem se teď rozhodl kandidovat na předsedu.

Máte představu, kde krajský fotbal tlačí bota?

Jsme kraj, který hraničí s Německem, a tak je pro spoustu klubů velkým problémem právě odchod hráčů do tamních soutěží. Bohužel už se to netýká jen fotbalistů, kteří mají něco odkopáno, ale odcházejí i mladí kluci před dvacátým rokem. A protože jsou to všechno amatéři, podle legislativy UEFA s tím nelze nic moc udělat, můžou jít hrát kam chtějí. A druhým problémem jsou terény. Většina klubů má jen jedno hřiště. A vzhledem ke klimatickým podmínkám hrajeme na pěkném terénu jen do konce října a pak zase od půlky dubna. Zbytek je na blátě, v dešti a sněhu. Řešením by bylo mít více hřišť s umělým povrchem třetí generace, ale tam je zase potíž s financováním. Realizace umělky je možná jen v případě kooperace s krajským nebo městskými úřady, popř. s Národní sportovní agenturou. Je to investice kolem patnácti milionů a to žádný klub nemá.

Martin Drobný (vlevo) na loňském slavnostním otevření UMT v Klatovech.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Na co se zaměříte? Co by mělo být vaší prioritou?

V první řadě je potřeba zatraktivnit žákovské soutěže. Ty se teď hrají od září do října a pak duben až červen. Ale rodiče chtějí, aby jejich děti sportovali celoročně, takže v listopadu utíkají za jinými sporty do hal a pak je problém, aby se na jaře vrátili ven k fotbalu. Myslím, že nastal čas pro to, abychom organizovali i kvalitní halové soutěže nebo hrát na umělkách. Klidně i v menších regionálních oblastech, třeba Sušicko, okolí Holýšova, Kralovicko, atd. Hrát o body, organizovaně, abychom děti udrželi u fotbalu.

V čem by mohl být váš přínos?

Léta se zabývám řízením soutěží, schvalováním areálů. Určuji postupy a sestupy mezi jednotlivými úrovněmi, vymýšlím baráže, střídavé starty v mládeži. Znovuzavedení českých divizí dorostu, kvůli tomu jsem do Prahy šel a myslím, že se to povedlo. Stejně jako jiné věci, ale to lidi berou jako samozřejmost.

Může být vaše nevýhoda, že jste letitým funkcionářem?

