„Od prvního doteku s míčem jsem na sobě cítil, že to dneska půjde. Mám radost, že se mi zápas povedl, ale bez spoluhráčů na hřišti bych to nedokázal. Celé mužstvo hrálo výborně, takže bych to nebral tak, že jen můj výkon byl nadprůměrný,“ říkal osmadvacetiletý Sýkora.

Jaké pocity prožíváte po postupu?

Je to super. Máme radost, že jsme se v prvním domácím zápase mohli takto předvést a že jsme ukázali pěknou hru. Vstřelili jsme hodně branek, což je pro fanoušky pozvánka na další zápasy a pro nás vzpruha do další práce a následujících zápasů.

Na začátku utkání spálil soupeř šanci, ale pak jste dali gól a dominovali…

Pokud bychom inkasovali, možná by ten zápas vypadal jinak. Na druhou stranu si myslím, že jsme po minulé sezoně psychicky silní, takže by nás to nepoložilo. Po našem rychlém gólu jsme se uklidnili a převzali kontrolu.

Vaše góly padly po střelách ze střední vzdálenosti. Chtěl jste to tak?

Neměl jsem čas přemýšlet, možná proto to takhle dopadlo (úsměv). Jsem rád, že mi to tam spadlo a mohl jsem týmu pomoct.

Prožíváte nejsilnější období v kariéře? Pomáhá vám pocit, že hra na vás stojí?

Prožívám krásné období. Myslím si, že je to návratem domů. V Plzni se mi hraje skvěle, kabina je fantastická. Klub je v mém srdci odmala. Plzni chci dát maximum, protože ona mně maximum dala, když jsem vyrůstal. Toto všechno přispívá k mým výkonům. Myslím si, že je to vidět na mé hře.

Jak se vám poslouchá, že Viktoria bude po třech letech hrát skupinovou fázi pohárů?

Spadlo z nás napětí. Máme radost, že jsme to zvládli. Nejen pro Viktorku, ale i pro český fotbal je dobře, že budeme na podzim v Evropě. Postoupili jsme přes Helsinky, ale tím určitě nekončíme, protože chceme víc a zabojovat o co nejlepší pozici.

Co říkáte na dalšího soupeře Tiraspol, který minulou sezonu vyhrál na hřišti Realu Madrid?

Zápas začíná až za týden a před ním máme první ligové utkání. Od středy jsme myšlenkami na zápase v Teplicích. Po něm se budeme soustředit na Tiraspol.

Je lepší začínat venku?

Asi jo. Potvrdilo se nám to i proti Helsinkám. Určitá výhoda to je, ale nesmíme se tím ukolébat.

