Hlavní hřiště na plzeňské Doubravce bylo ve čtvrtek večer dějištěm posledního zápasu třetiligové Jiskry Domažlice na fotbalovém Memoriálu Matěje Strejčka. Chodové v něm nastoupili proti diviznímu domácímu týmu Senca a splnili roli favorita vítězstvím 3:2.

Tím na čele celkového pořadí soutěže odskočili petřínskému pronásledovateli o tři body a museli držet palce v pátečním utkání poslednímu Mýtu, aby druhého aspiranta na prvenství obralo alespoň o bod. To se však nestalo, Mýto doma Petřínu podlehlo, a tak Jiskra obsadila celkově druhou příčku se stejným bodovým ziskem a lepším skóre než vítězný Petřín. Rozhodl o tom vzájemný zápas, který plzeňský tým ve třetím kole soutěže v Domažlicích vyhrál 4:3.

Senco Plzeň Doubravka – Jiskra Domažlice 2:3 (0:1)

Jiskra do zápasu vstoupila aktivně a dostávala se často do zakončení. Hosté si vytvořili několik zajímavých příležitostí, které nejprve změnu skóre nepřinesly, ale po čtvrthodině Mužík s Došlým rozehráli trestný kop a druhý jmenovaný poté poprvé překonal brankáře Luhového v brance Senca. Domácí hrozili jen nebezpečnými střelami exdomažlického Roubala, avšak síť už se do přestávky ani na jedné straně nerozvlnila a do šaten se šlo za stavu 0:1.

Druhý poločas začala lépe Jiskra a po rohu z levé strany se hlavou přesně trefil Dvořák. V 63. minutě nejprve Brabec napálil tyč a Černý odražený balon odklidil do brány na 0:3. Doubravka se však nevzdávala.

Do šance se dostal agilní Roubal, uvolnil se ve vápně a jeho střela skončila vedle branky Brycha. Domácím se povedlo v 75. minutě snížit, když další exdomažlický hráč Boček přihrál pod sebe na hranici pokutového kopu a vystřídavší Těžký střelou k pravé tyči pod břevno upravil na 1:3. Minutu před koncem se ještě domácí hráči zaradovali podruhé. Roubal našel Bočka, ten přihrál naběhnutému Trojancovi, který střelou k pravé tyči stanovil konečný výsledek utkání 2:3. V poslední minutě ještě hostům zatrnulo, když se Roubal pokusil ze 30 metrů přelobovat vyběhnutého gólmana Brycha, ale branku přestřelil.

,,Zápasem na Sencu jsme uzavírali Memoriál Matěje Strejčka a věděl jsem, že nás nečeká nic jednoduchého. Do zápasu jsme vstoupili celkem slušně, ale přišlo mi, že nám rychle vstřelená branka paradoxně uškodila. Senco se pak dostalo do dvou šancí Roubalem, které jsme ale přestáli a šli do kabin za stavu 1:0. V druhé půli jsme dali sice dvě branky, ale naše hra postrádala kvalitu přihrávek, strašně jsme kazili. Doubravka se dostala do brankových příležitostí, které pak dokonce skončily dvěma brankami. Jsem rád, že tato sezona už skončila, jelikož vše, co se dělo všude okolo, bylo hrozné pro fotbal i pro náš osobní život. Tenhle turnaj nebyl špatný, ale soutěž je o ničem jiném,“ svěřil se po utkání domažlický brankář Lukáš Brych.

Z tábora poražených duel okomentoval zklamaný záložník Lukáš Roubal: ,,Domažlice ukázaly svoji kvalitu, kdy herně v první půli dominovaly, ale i přes to jsme mohli dát branku i my. V druhé půli jsme favoritovi byli vyrovnaným soupeřem. Pro nás velká škoda zahozených šancí, hlavně těch mých.“

Góly: Těžký, Trojanec – Došlý, Dvořák, D. Černý. Rozhodčí: Jakub Hodek.

Senco Doubravka: Luhový – Petrželka, Světlík, Krejčí, Rozboud – Suk, Künstner, Trojanec, Fleisig – Roubal – Řehoř. Střídali: Nový, Těžký, Boček. Trenér: Zbyněk Kočí.

Jiskra Domažlice: Brych – Mlynařík, Bauer, Dvořák, Došlý – Teršl, Skopový, Mužík, Demeter, D. Černý, Kropáček. Střídali: Vlček, Hojda, Brabec, V. Černý. Trenéři: Vaigl, Dobrý a Míčka.

Zbývající výsledky posledního kola: Mýto – Petřín 1:2, Rokycany – Přeštice 4:1, Klatovy – Viktoria U19 2:5.

Celkové pořadí Memoriálu Matěje Strejčka: 1. SK Petřín Plzeň 18 bodů (skóre 20:13), 2. Jiskra Domažlice 18 (33:13), 3. FC Viktoria Plzeň U19 12 (25:21), 4. Senco Doubravka 11 (16:15), 5. Robstav Přeštice 9 (13:13), 6. FC Rokycany 7 (13:16), 7. SK Klatovy 6 (15:22), 8. Slavoj Mýto 3 (7:29).

Petr Došlý se se sedmi góly stal nejlepším střelcem Memoriálu Matěje Strejčka. O gól méně měl na svém kontě další Domažličan Daniel Čer-ný a podělil se tak o druhé místo s Tomášem Řehořem ze Senca Doubravka.

Robert Babor a Jiří Pojar