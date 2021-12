„Papírově to vypadá jednoznačně,“ pokýval hlavou Pavel Horváth, asistent trenéra Michala Bílka. „Povinnost nám velí, abychom vyhráli, s čímž tam určitě pojedeme. Chceme si připsat další body do tabulky, abychom uzavřeli podzim úspěšně,“ doplnil rázným tónem.

Připustil však, že v Karviné nečeká snadný zápas, už jenom proto, že soupeř potřebuje nutně začít bodovat, aby měl na jaře jeho boj o záchranu reálnější naděje.

„Víme, že Karviná má problémy, hlavně výsledkové. Ale některé zápasy neodehrála špatně, má v kádru individuality, jenže týmově jim to drhne,“ vypozoroval Horváth s tím, že není radno Karvinou podceňovat.

„Je to jedno z témat v přípravě na zápas, abychom nepodceňovali různé situace. Není rozdíl v tom, jestli hrajeme v Karviné, nebo třeba se Slavií,“ pokračoval plzeňský asistent, i když favorit zápasu je tentokrát více než zřejmý.

„Plzeň vychází z výborné obrany, což ukázala třeba na Slovácku, kde viktoriáni odolávali velkému tlaku domácích a byli maximálně efektivní,“ připomněl karvinský trenér Bohumil Pánik poslední utkání plzeňských fotbalistů venku, které vyhráli 2:1.

„Plzeň má rychlé a šikovné fotbalisty při práci s míčem. Krajní hráči umí jeden na jednoho, jsou výborní dribléři. Navíc středová trojice neustále rotuje a snaží se něco vymyslet. V tom jsou obrovsky silní a nebezpeční,“ doplnil zkušený kouč, jenž stále čeká po nástupu na lavičku Karviné na první ligové vítězství.

Proti Plzni to bude těžký oříšek, i když hosté budou postrádat svého nejlepšího střelce, francouzského forvarda Beauguela. „Myslím si, že pokud místo něj nastoupí Tomáš Chorý, tak ten bude natěšený, že jde od začátku do hry. Je to hodně nepříjemný hráč,“ doplnil Pánik.

K absenci kanonýra svého celku se vyjádřil i plzeňský asistent Pavel Horváth. „Není to příjemné, ale trest za čtyři žluté karty musel jednou přijít. Máme další hráče, zatím se nám tohle daří, že kluci, kteří nastupují místo vykartovaných či zraněných, je nahradí. Jsme přesvědčení, že tomu tak bude i teď. Musíme to zvládnout i bez něj,“ řekl asistent trenéra Viktorie Plzeň.

„Podzim máme skvěle rozjetý a byla by škoda si to pokazit. Je to samozřejmě fotbal a stát se může cokoli, ale my uděláme všechno pro to, abychom získali tři body,“ dodal Pavel Horváth.

Na první vítězství v soutěži ale myslí i domácí tým. „Do každého zápasu jdeme s cílem vítězit. Celý týden se na to chystáme,“ kontroval karvinský kouč Bohumil Pánik.

Kdo z nich se bude radovat v sobotu po zápase?

Karviná - to je také směs cizinců

Nejlepším střelcem Karviné je zkušený forvard Michal Papadopulos, který dal čtyři góly.

„Má za sebou zahraniční angažmá. Je to zkušený hráč a srdcař. Hraje tvrdě a důrazně, při tom všem je to ještě dobrý fotbalista. Jednoznačně bude mít naši pozornost,“ řekl na jeho adresu Pavel Horváth, jenž se těší i na bývalého spoluhráče z Plzně, gólmana Petra Bolka, který ale v posledním zápase pustil do branky mladšího kolegu Jiřího Ciupu.

Za Karvinou hraje i estonský reprezentant Vlasij Sinjavskij nebo Brazilec Marco Túlio i jeho krajan Eduardo Santos, který je v trestu za vyloučení ve Zlíně. To albánského záložníka Kristi Qoseho můžou viktoriáni čekat v sestavě stejně jako Nigerijce Durosinmiho nebo Bosňana Sehiče. Další cizinci jsou na marodce.