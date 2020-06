Jiskra Domažlice má totiž po pondělní večerní dohrávce dvakrát odloženého zápasu pátého kola v Mýtě také 15 bodů jako Petřín, ale překvapivě s ním prohrála domácí vzájemný zápas 3:4. A to by byl silnější argument. V pondělí už však Chodové další překvapení nepřipustili a šestý celek divizní soutěže Slavoj Mýto na jeho tréninkovém hřišti menších rozměrů vyprášili o osm gólů.

Slavoj Mýto - Jiskra Domažlice 2:10 (1:5)

Hostující kouč Vaigl měl k dispozici pouze dvanáct hráčů. Pro zranění chyběli Kuhajda, Rychnovský, Brabec a Pavlík a na testech v Táborsku je Uzlík. V utkání se hattricky blýskli hned dva fotbalisté Jiskry. Nezvykle na poslu levého obránce hrající Petr Došlý, který ke třem gólům přidal ještě dvě asistence, a snajpr René Kropáček.

Do utkání sice vstoupili lépe hostující hráči rohem a nebezpečnou střelou, ale do vedení šli už v páté minutě domácí divizionáři. Proti ´svým´ se trefil domažlický odchovanec Martin Buršík po autovém vhazování a propadlém míči na zadní tyč. Ve 13. minutě vyrovnal na 1:1 Dan Černý, když si vyměnil balon s Mužíkem a z hranice šestnáctky zamířil přesně. A už to jelo na domácí branku jako lavina. V 16. minutě se po střele Skopového do ruky domácího obránce kopala penalta, kterou Došlý proměnil mazácky doprostřed branky. Pět minut nato prošel Bauer přes dva hráče, naservíroval balon Kropáčkovi a bylo to 3:1 pro Jiskru. Ve 25. minutě se po rohu domácích dostali Mužík s Došlým do rychlého brejku, druhý jmenovaný udělal kličku vyběhnutému gólmanu Mýta Vildovi a do prázdné branky přidal čtvrtý gól hostů. Poločasový výsledek z pohledu domácích hrozivých 1:5 stanovil Skopový.

Tlak třetiligových Domažlic pokračoval i ve druhém poločase. Nejprve sice snížil opět nabuzený Buršík parádní střelou do šibenice, ale to už bylo od Mýta vše. Čtyři minuty poté kopala Jiskra druhou penaltu po faulu na Došlého a Dan Černý tentokrát míč napálil nekompromisně pod břevno. V 65. Minutě Petr Došlý završil svůj hattrick střelou k levé tyči a zvýšil už na 7:2 pro Chody. Mezi střelce utkání se také zapsal ´Grande Munda´, neboli kapitán Petr Mužík, ranou z 15 metrů do stejného místa jako před ním Došlý. Svoji druhou branku v zápase si na 75. minutu schoval Kropáček a vytouženou ´desítku´ načepoval zničeným domácím stejný hráč z trestného kopu dvě minuty před koncem zápasu.

,,Inkasovali jsme sice branku jako první, ale potom jsme soupeře přehráli a nastříleli spoustu gólů. Mýtu už ve druhém poločase docházely síly", řekl stručně k utkání trenér Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

Petr Došlý se svým hattrickem dostal do čela tabulky střelců memoriálu se šesti góly společně s Tomášem Řehořem ze Senca Doubravka. O korunu nejlepšího kanonýra si to v přímém souboji budou moci rozdat v posledním kole turnaje v přímém souboji svých klubů

Góly: 5 a 54. Buršík - 16. z PK, 25. a 65. Došlý, 21, 75. a 88. Kropáček, 13 a 58. z PK Černý, 37. Skopový, 67. Mužík.

Jiskra Domažlice: Brych (46. Růžička) – Mlynařík (46. Vlček), Bauer, Dvořák, Došlý, Teršl, Skopový, Mužík, Demeter, Černý, Kropáček. Trenéři: Vaigl, Dobrý a Míčka.

Jiskra Domažlice se rozloučí s Memoriálem Matěje Strejčka ve čtvrtek 25. června od 18.00 hodin na plzeňské Doubravce s místním Sencem. K prvenství v turnaji potřebuje uhrát o bod více než SK Petřín v pátečním utkání v Mýtě.

Pořadí před posledním kolem: 1. Jiskra Domažlice 15 bodů (skóre 30:11), 2. SK Petřín Plzeň 15 (18:12), 3. Senco Doubravka 11 (14:12), 4. Robstav Přeštice 9 (12:9), 5. FC Viktoria Plzeň U19 9 (20:19), 6. SK Klatovy 6 (13:17), 7. FC Rokycany 4 (9:15), 8. Slavoj Mýto 3 (6:27).

Jiří Pojar a Robert Babor