„Můžu poprosit tu otázku ještě jednou česky,“ rozesmál Jan Kopic přítomné novináře, který se hned na úvod tiskové konference ztratil v překladu do němčiny.

Přišli jste od minulého týdne, kdy jste v Mnichově utrpěli porážku 0:5, co změnit?

Zrovna jdeme z videa, kde jsme si ukazovali chyby, něco jsme si k tomu řekli. Za mě bych řekl, že nesmíme tak brzo inkasovat, to bude klíčové. A naopak zkusit vstřelit první gól my.

Bayern po ztrátě strašně rychle získával míče zpět. Jak tomu lze čelit? Co udělat lépe než v Mnichově?

Tohle mají všechny týmy v naší skupině LM velmi dobré. Hlavně my jsme hodně jsme pod balonem, a když ho pak získáme máme to daleko k jejich bráně. Nejzásadnější je, abychom se mohli opřít o hrotového útočníka, což se nám v lize daří. Potřebujeme aby podržel balon než ho doplní ostatní hráči.

Je také důležité, abyste byli kompaktnější ve středu pole, aby z toho nevznikaly gólové situace jako v Mnichově?

Samozřejmě, středem jsme tam dostávali góly. Na to se musíme zaměřit, hlavně dostupovat blíž k hráčům, aby se nestíhali otáčet čelem k naší bráně.

Bayern ztratil v sobotu v bundeslize dvougólový náskok v Dortmundu a jen remizoval. Může je to rozhodit?

Myslím, že ne. Bayern má hodně zkušený tým. V lize je to pro ně ztráta, ale v Champions League zatím všechno vyhráli a i sem přijedou pro tři body. My jim to budeme chtít hodně ztížit.

Na hru Bayernu se pěkně dívá v televizi, jaké je to na hřišti? Nebudete se při vědomí těch rychlých brejků bát útočit?

Mně osobně nejvíc překvapilo, jak rychle gólman Neuer rozehrával od brány. Spoluhráči na to byli připravení a hned vyráželi ve čtyřech pěti hráčích dopředu. Zítra už na to snad budeme připravení lépe.

Ale právě Neuer bude chybět, je to povzbuzení pro vás ofenzivní hráče?

Nemyslím si, že Bayern bude mít slabší dvojku. Uvidíme zítra. Věřím, že ho prověříme a doufám, že ho prostřelíme.

Vy jste už v této sezoně vyzkoušeli několik druhů rozestavení. Je pro vás rozdíl, v jakém hrajete?

Nedělá mně to žádný problém. Na half beka se mě trenér bojí dát, takže když hrajeme na tři stopery, jsem víc vepředu. (úsměv)